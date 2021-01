Criação de Frente Parlamentar Evangélica ganha força na Câmara Municipal de Aracaju

26/01/21 - 19:38:33

A articulação começou a ser discutida nesta nova legislatura, já que o número de vereadores evangélicos subiu de 3 para 5. A lista é formada por Eduardo Lima (Republicanos), Dra. Emília Corrêa (Patriota), Fábio Meireles (PSC), Ricardo Marques (Cidadania) e Pastor Diego (PP). Segundo o vereador, Eduardo Lima, a criação da bancada tem o objetivo de “debater e tratar de assuntos voltados às questões religiosas e psicológicas do município”.

Em reunião realizada, esta semana, na sede da Câmara de Vereadores, foram traçadas as primeiras metas da frente parlamentar. Entre os temas abordados, está a regularização de templos religiosos de todos os credos e crenças. Segundo o vereador, Ricardo Marques, “a iniciativa é um importante instrumento para ampliar o debate e representação das instituições religiosas”.

O encontrou também teve a participação de vereadores não evangélicos, que se interessaram no assunto e deram importantes contribuições, como é o caso do vereador Isac (PDT), que destacou a “importância de se debater e preservar pensamentos e ideais cristãos, independente do credo”.

Além das questões religiosas, a Frente Parlamentar Evangélica pretende “debater e buscar políticas públicas que melhorem o acolhimento a pessoas com problemas psicológicos ou psiquiátricos, vítimas de abusos sexuais e violência doméstica, situações que aumentaram durante a pandemia. Fortalecer a fé e cuidar do lado espiritual é muito importante”, aponta o Eduardo Lima.

Por Valéria Santana

Foto assessoria