DEM: SENADORA PARTICIPA DE IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PÉROLA NEGRA

26/01/21 - 12:26:37

“É um momento histórico para todos os que fazem o Democratas de Sergipe. Sempre tivemos negros compondo os quadros do partido, a começar pelo meu falecido esposo, João, mas hoje avançamos um pouco mais com a implantação do Núcleo Pérola Negra, marcando a filiação da professora Maria Elisangela dos Santos, uma mulher negra que tem uma história de luta contra o racismo”. A fala é da senadora Maria do Carmo Alves (DEM) ao participar da instalação oficial do Núcleo, “uma iniciativa inédita que atuará no combate às desigualdades sociais e racismo”.

Maria explicou que o Pérola Negra trabalhará internamente com os membros do partido, atuando com a formação política e capacitação dos que pretendem concorrer a cargos eletivos, ampliando a representatividade dos negros nos espaços de poder.

“Ele foi idealizado em 2008, mas hoje ele ganha corpo com a chegada de Elisângela, que se soma ao Democratas nessa missão de atuar no combate ao preconceito e racismo”, disse, ao ressaltar que a maior parte da população sergipana é negra. “Temos 74,5% de pessoas negras, uma média muito maior que a nacional, que é de 49,4%”, apontou.

Para ela, o Pérola Negra representa o começo de uma longa caminhada pelo exercício da cidadania, da inclusão e da representação política. “O DEM abre esse espaço extremamente oportuno de valorização e empoderamento da população negra. Estamos felizes e prontos para receber todos que aqui chegaram, garantindo-lhe respeito e oportunidade”, afirmou.

Maria destacou o trabalho desenvolvido pela executiva estadual do partido, comandada pelo ex-deputado José Carlos Machado, e pela presidente do Mulher Democratas, Josilda Alice Monteiro. “Honra-nos muito fazer parte dessa história, dando continuidade ao legado deixado por João e por todos aqueles que sempre o acompanharam”, afirmou, ressaltando que Machado tem fortalecido a sigla com muita maestria.

Fonte e foto assessoria