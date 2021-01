Deputado elogia investimentos e serviços da Maternidade Santa Isabel

26/01/21 - 16:43:04

O deputado estadual João Marcelo (PTC) visitou hoje, 26, o Hospital e Maternidade Santa Isabel. Ele foi recebido pelo presidente interino Douglas Rosendo, que apresentou projetos e serviços prestados pela unidade filantrópica de saúde.

O parlamentar elogiou a diretoria e o trabalho do hospital que, em meio a tantas dificuldades, mantém a unidade aberta 24 horas. “Tudo está funcionando muito bem. Na verdade existe um esforço tanto do corpo diretivo quanto dos funcionários para que as coisas funcionem. Mas existem as dificuldades enfrentadas, muitas vezes por conta dos recursos que não chegam de uma forma organizada, e isso gera uma bola de neve. Tem fornecedor para pagar, tem médico para pagar e o que não pode é fazer com que o serviço desande”, afirma.

O parlamentar aproveitou a visita para conhecer a obra de construção da nova maternidade, que está prevista para ser entregue no primeiro semestre desse ano. João Marcelo se comprometeu em enviar recursos de emenda parlamentar para a sua conclusão. “É uma obra muito importante, principalmente para as mulheres sergipanas da capital e do interior”, destacou.

Segundo Douglas Rosendo, a nova maternidade tem o padrão PPP (Pré-parto, Parto e Puerpério), com capacidade de até 15 novos leitos, dentro das boas práticas da sala de parto, proporcionando total conforto para as gestantes e seus filhos.

POR ASCOM/HSI