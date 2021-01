DEPUTADO VISITA HOSPITAL E VAI DESTINAR EMENDA PARA AMPLIAÇÃO DA MATERNIDADE

26/01/21 - 14:31:31

Em visita ao Hospital e Maternidade Santa Isabel, na manhã desta terça-feira, 26, o deputado estadual João Marcelo (PTC) conheceu a estrutura da unidade e conversou com o presidente interino em exercício, Douglas Rosendo, sobre algumas demandas. Entre elas, a necessidade de parcerias para ampliação dos serviços prestados e regularização dos repasses financeiros por parte do Governo do Estado.

O parlamentar se comprometeu em viabilizar recursos para o hospital. “Sabemos a importância social do Santa Isabel. Por isso, vamos destinar emenda para que seja concluída a obra de ampliação da maternidade, que, segundo a direção, não está comportando a quantidade de partos que estão sendo realizados”, ressaltou João Marcelo.

O deputado também assegurou que vai buscar junto ao Governo do Estado a regularização dos repasses financeiros para que os serviços prestados no hospital sejam mantidos em pleno funcionamento. “Quando esse repasse não é feito no dia correto, o hospital passa a enfrentar dificuldades para pagar fornecedores, os funcionários. Com isso, os serviços começam a ser prestados com dificuldade e, em casos extremos, podem chegar à suspensão. Não queremos que isso aconteça, pois o cidadão que depende da unidade é quem fica prejudicada”, salientou.

Foto assessoria

Por Fábio Viana