Deputados destinam emendas para reforma do Instituto Histórico

26/01/21 - 16:08:35

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo recebeu na manhã desta terça-feira, 26 no gabinete, integrantes da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, o secretário de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto e o diretor de Comunicação da Alese, Irineu Fontes.

Na pauta, os recursos disponibilizados pelos deputados estaduais através de emendas impositivas e do deputado federal Laércio Oliveira por meio de emenda parlamentar para a reforma do prédio que funciona no Centro de Aracaju.

De acordo com Luciano Bispo, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe aguarda há muitos anos por uma reforma na estrutura física e com os recursos do Governo do Estado e dos colegas parlamentares será possível fazer a reestruturação do prédio.

“O nosso assessor da mesa diretora, Dr. Igor Albuquerque conversou com os deputados e vários colocaram recursos das suas emendas impositivas para que seja feita essa reforma. Ainda hoje vou me reunir com o governador Belivaldo Chagas e agradecer a ele, pois todos os recursos juntos darão para fazer uma boa reforma no Instituto Histórico e Geográfico, que tanto contribui com a cultura sergipana”, destaca.

Sonho

A professora Aglaé Fontes, que assumiu recentemente o segundo mandato como diretora do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe falou do sonho antigo em reestruturar o prédio localizado à rua Itabaianinha.

“Trata-se de uma instituição cultural sem fim lucrativo, que defende as questões da memória de Sergipe e precisa ser mantida. A reforma se deve aos deputados e ao Governo do Estado que se uniram e fizeram doações dentro das emendas impositivas e parlamentares, que vão permitir que o instituto tenha uma feição digna para continuar servindo ao estado de Sergipe. Estou muito feliz e viemos agradecer ao presidente Luciano Bispo e a todos os deputados que fizeram as doações. Nós nos sentimos muito recompensados por essa atenção tão grande que o Instituto recebeu”, comemora.

O diretor-tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Anselmo de Oliveira também agradeceu aos deputados e destacou a soma de esforços para que a reforma seja feita.

“O Instituto Histórico presta inestimáveis serviços à cultura sergipana, aos pesquisadores, professores e estudantes, mas está numa situação que precisa de uma recuperação em todas as suas instalações. Está acontecendo uma sinergia entre o Governo do Estado que destinou uma parte da verba, os deputados estaduais e o deputado Laércio Oliveira. Juntando os três, teremos uma obra no que concerne à parte de combate à incêndio, rede lógica, rede hidráulica, iluminação e acessibilidade de tal forma que venha a proporcionar aos frequentadores, maior segurança”, entende.

Sedurb

O secretário Ubirajara Barreto informou que houve um entendimento há alguns meses entre a diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e o governador Belivaldo Chagas para que a reforma seja iniciada.

“O governador autorizou uma licitação até 200 mil reais e nessa reunião de hoje na Assembleia Legislativa, a comissão do Instituto Histórico solicitou mais ações a exemplo de climatização, combate a incêndio, reexecução de toda a instalação elétrica, hidráulica e acessibilidade. Os deputados destinaram cerca de 295 mil reais e o deputado Laércio Oliveira destinará 250 mil. Foi solicitado que seja feita uma única licitação englobando todos os valores”, explica.

A professora Aglaé Fontes entregou algumas obras ao presidente Luciano Bispo e ao secretário Ubirajara Barreto.

Fotos: Joel Luiz

Por Aldaci de Souza