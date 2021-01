HOSPITAL DE CIRURGIA INAUGURA MICROSCÓPIO CIRÚRGICO DE ALTA TECNOLOGIA

26/01/21 - 10:29:50

Novo equipamento irá aprimorar a qualidade da assistência prestada aos pacientes SUS

O Hospital de Cirurgia passa a contar com mais um importante elemento de alta tecnologia: o microscópio cirúrgico OPMI Vario, da fabricante ZEISS – referência internacional em microscopia e tecnologias para a indústria médica. Este equipamento proporciona imagens de alta qualidade, profundidade de campo e iluminação e fluorescência durante a realização de cirurgias, sobretudo, as neurológicas.

Importado da Alemanha, o microscópio cirúrgico permite que o cirurgião principal e o médico assistente visualizem detalhes, dando mais segurança aos profissionais na tomada de decisão na hora do procedimento. Além disso, o aparelho oferece foco automático de alta velocidade e imagens nítidas independente da ampliação, proporcionando uma melhor assistência aos pacientes assistidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Cirurgia passa a ter o mais moderno microscópio cirúrgico do Estado para atender as neurocirurgias de alta complexidade, elevando, de forma significativa, a qualidade dos serviços oferecidos aos pacientes que precisam realizar cirurgias de alta complexidade. O aparelho é ideal para cirurgias neurológicas, microcirurgias reconstrutivas, entre outras. E é também motivo de muita celebração entre os nossos profissionais. Trata-se do fruto de uma luta por melhorias de mais de 10 anos. Vale ressaltar também que o nosso hospital é foco de inúmeras inovações neurocirúrgicas, como a cirurgia intracraniana com o paciente acordado”, afirma o Diretor Técnico e Neurocirurgião do Hospital de Cirurgia, Dr. Rilton Morais.

EMENDA DO SENADOR ALESSANDRO

Graças à emenda parlamentar do Senador Alessandro Vieira, para custeio da reestruturação, foi possível que o hospital destinasse parte da sua receita para a compra do microscópio cirúrgico. Em visita à unidade hospitalar, nesta segunda-feira, dia 25, o parlamentar expressou sua satisfação em contribuir com a reestruturação da instituição.

“Fico feliz em colaborar com a reconstrução do Cirurgia, um equipamento histórico da saúde sergipana, que merece toda a nossa atenção e vai continuar merecendo nos próximos anos de mandato. Fico feliz também porque este microscópio é mais um equipamento entregue, mais um avanço desse processo de recuperação do hospital”, destaca o Senador.

Interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, agradeceu à visita do senador ao hospital, bem como a indicação da emenda parlamentar para custeio da instituição.

“Recebemos a importante visita do senador Alessandro, que veio conhecer a nossa estrutura, o que fazemos e também os nossos projetos futuros. Como defensor da correta aplicação do erário público, veio verificar se estamos causando melhorias tanto na assistência como na gestão dos recursos. Ano passado, foram liberados quase R$ 2 milhões de emenda do senador que viabiliza nossa a atuação na questão da COVID e na reestruturação tecnológica do hospital, com a compra do microscópio cirúrgico, que vai não só ajudar a neurocirurgia, como também no futuro adquirirmos outras especialidades que venham utilizar este equipamento, prestando, assim, uma melhor e maior assistência à população sergipana. Ficamos muito gratos”, afirma Márcia Guimarães.

Em 2020, o senador Alessandro destinou R$ 1.983.360,00 para custeio do Cirurgia, que possibilita que o hospital aplique parte da sua receita na melhoria da subestação elétrica e aquisição de novo microscópio cirúrgico. Para 2021, já estão aprovados os valores de R$ 2 milhões, que irão auxiliar na construção de uma UTI Pediátrica e na reforma de alas de internamento.

Fonte e foto assessoria