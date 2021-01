Iran se reúne com secretário da Educação sobre o ‘Ano Cultural Paulo Freire’

26/01/21 - 10:43:14

Na manhã da segunda-feira, 25, o deputado estadual e professor Iran Barbosa (PT) esteve com o secretário de Estado da Educação, da Cultura e do Esporte (Seduc), Josué Modesto dos Passos Subrinho, em reunião remota, para tratar de pautas relevantes para a Educação, para o Magistério sergipano e para discutir a participação do Poder Executivo Estadual no cumprimento do conteúdo da Lei N° 8.779/2020, de sua autoria, que institui o ano de 2021 como o “Ano Cultural Educador Paulo Freire “, em comemoração ao seu Centenário.

A Lei Estadual estabelece que o Poder Público poderá estimular e/ou promover, especialmente durante o ano de 2021, uma série de atividades, como forma de homenagear o legado do educador. No último dia 12, Iran esteve na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) tratando da mesma pauta com o presidente da Casa, o deputado Luciano Bispo (MDB), no sentido de dar os passos iniciais, no âmbito do Poder Legislativo, para o planejamento das comemorações que a lei estabelece.

“Como Paulo Freire é patrono tanto da educação brasileira como de Sergipe, o objetivo é homenageá-lo aqui no ano do seu Centenário, e isso envolve também o Poder Executivo. Não dá pra deixar essa data passar em branco, sobretudo porque o pensamento paulofreireano vem sendo sistematicamente atacado por setores obscurantistas do nosso país. Portanto, temos que abrilhantar esse momento porque é importante não somente pela comemoração em si, mas porque poderá acrescentar muito à qualidade das nossas ações educativas”, explicou Iran Barbosa, colocando o seu mandato à disposição para colaborar na construção das comemorações do ‘Ano Cultural Paulo Freire’.

Foto assessoria

Por George W. Silva