JANEIRO SE DESPEDE COM CHUVAS ISOLADAS EM TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DE SERGIPE

26/01/21 - 09:10:02

As temperaturas devem variar entre 21º a 35º.

A última semana de janeiro deve ser de calor e chuvas isoladas em todas as regiões do estado, a previsão é do Centro de Meteorologia de Sergipe (CMS). Segundo as análises, a partir desta terça-feira (26), foi observada a chegada de escoamento atmosférico, vinda da região Leste, que deve atingir todo o litoral da região Nordeste, ocasionando precipitações pontuais ao longo desta semana.

O meteorologista da CMS, Overland Amaral explica que as chuvas devem ocorrer no período da madrugada até o amanhecer. “Esse escoamento que surge em uma região de convergência na faixa Norte, traz impulsos de instabilidade climática acompanhadas precipitações até o fim de semana. Essa alteração no clima corresponde a vários níveis: baixo, médio e altos, que perduram durante os próximos dias”, afirma

As chuvas vindas do Leste devem atingir a região do litoral até Agreste de Sergipe pela madrugada. Já no período da tarde, está previsto estabilidade em virtude da termodinâmica, que é aumento das temperaturas, responsável também pelas chuvas. As áreas mais atingidas pelos efeitos de mudanças na temperatura são as regiões do Agreste até o Alto Sertão e o tempo permanecerá nublado com variações entre às 12h até 14h.

No litoral, as temperaturas variam com mínima de 25º e máxima 31º, em Aracaju a umidade relativa do ar chega aos 71%, com ventos de até 11 km/h nesta terça-feira. No Agreste sergipano, a mínima é de 21º e a máxima 31º. E no Alto Sertão as temperaturas podem variar entre 21º a 36º.

Foto ASN