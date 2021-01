Jogos da Juventude: Chamada pública para hospedagem encerra-se no dia 29 de janeiro

Setor hoteleiro sergipano deve ficar atento aos prazos de cadastro

A cidade de Aracaju foi escolhida para sediar a edição dos Jogos da Juventude 2021. O evento acontecerá entre os dias 16 de novembro a 1° de dezembro. O megaevento multiesportivo é organizado e realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que reúne mais de 4.500 jovens atletas de até 17 anos de idade, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país.

No total, a competição contará com a participação de mais 6.000 integrantes entre Comitê Organizador, dirigentes, árbitros, treinadores, médicos, jornalistas, voluntários e, claro, os próprios atletas. Para que o evento ocorra, o COB alerta às empresas de hotelaria, interessadas na prestação desse serviço, que a entrega das propostas se encerra no dia 29 de janeiro de 2021.

Um evento dessa natureza exige grande estrutura de transporte, hospedagem, alimentação e segurança, entre outros itens. Para tanto, existe uma demanda estimada de mais de 2.800 leitos de hospedagem simultâneos e um total estimado de mais de 30.000 diárias de hotel, ao longo dos 16 dias de competição, além dos dias de preparação que antecedem a abertura oficial. O COB publicou no mês de dezembro de 2020 o edital de chamada pública para seleção e contratação de hotéis na cidade de Aracaju.

As propostas deverão ser encaminhadas para o e-mail jogosdajuventude@cob.org.br impreterivelmente até o dia 29 de janeiro de 2021. Dúvidas e mais informações poderão ser obtidas por meio dos e-mails jogosdajuventude@cob.org.br/ julia.camargo@cob.org.br e/ou telefone (21) 3433-5567. O evento, maior competição de base do país, tem cerimônia de abertura marcada para dia 17 de novembro. Ao todo, 16 modalidades esportivas integram o programa dos Jogos da Juventude: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, ginástica artística masculina, ginástica artística feminina, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia e Wrestling.

“A publicação do Regulamento Geral é uma etapa essencial. A partir de agora, os estados e escolas ficarão cientes dos detalhes da competição e poderão se preparar da melhor forma possível em busca da oportunidade de viver a experiência dos Jogos da Juventude”, disse Kenji Sato, gerente-executivo de Desenvolvimento Esportivo do COB.

O programa esportivo dos Jogos da Juventude 2021, anunciado no início dezembro, trouxe novidades. Taekwondo, ginástica artística masculina e feminina se juntarão às outras 13 modalidades que já faziam parte do evento.

Participam dos Jogos da Juventude alunos de escolas públicas ou particulares campeões dos processos seletivos estaduais nas modalidades individuais. A partir de 2021, os estados terão a autonomia para definir suas seleções nas modalidades coletivas. Isto é, a seleção estadual poderá ser composta de atletas representantes de mais de uma instituição de ensino.