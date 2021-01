Mais de 140 mil pessoas já foram atendidas nas unidades exclusivas de síndrome gripal

26/01/21 - 15:37:38

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), segue mantendo as estratégias para o enfrentamento da covid-19 na capital. E as quatro Unidades Básicas de Saúde com atendimento exclusivo para casos de síndrome gripal continuam funcionando diariamente, das 7h às 18h. Desde a ativação do serviço, em março do ano passado, até esta segunda-feira, 25, essas quatro unidades já atenderam 143.234 pacientes.

Considerando os últimos 30 dias, de acordo com o levantamento feito pela Rede de Atenção Primária (Reap), há uma estabilidade no número de atendimentos. Entre 1º e 25 de dezembro foram atendidas 24.521 pessoas, e no mesmo período de janeiro, 22.761 usuários receberam atendimento nessas UBS.

O cenário se reflete também nos números de casos confirmados no mesmo período: em 1º de dezembro, conforme boletim divulgado, foram 41.988 casos registrados; já no dia 25, o boletim apontou que havia 52.560 casos na capital, resultando numa diferença de 10.572 novos casos.

Fazendo o mesmo levantamento nos dados do mês de janeiro, no dia 1º foram registrados 56.161 casos, e na segunda-feira, 25, foram 66.813. Percebe-se uma diferença de 10.652 novos casos, o que comparado com a média do mês de dezembro, aponta um acréscimo de 80 novos casos.

“Esse trabalho de monitoramento dos números é feito regularmente para que tenhamos uma noção concreta do panorama epidemiológico em nossa cidade. Sabemos que essa estabilidade ainda não é o cenário mais tranquilo, mas isso também reflete que a manutenção das estratégias de contenção da propagação do vírus é fundamental para que consigamos enfrentar essa segunda onda sem uma perspectiva de colapso em nossa rede de saúde”, avaliou a secretária de Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Atendimento Covid

Pessoas com sintomas de síndrome gripal ou suspeita de covid-19 podem receber atendimento nas quatro Unidades Básicas de Saúde com atendimento exclusivo. São elas: UBS Onésimo Pinto (Jardim Centenário); UBS Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa); UBS José Machado de Souza (Santos Dumont); e UBS Geraldo Magela (Orlando Dantas).

Nessas unidades, o usuário com sintomas passa por avaliação médica e em seguida, é feita a notificação e o teste RT-PCR. Usuários que não apresentam sintomas suspeitos de covid-19 e necessitam de atendimento na Atenção Primária, podem buscar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua região.

Para casos mais graves, o Município segue ofertando atendimento exclusivo 24h nos contêineres instalados nas áreas externas das Unidades de Pronto Atendimento Fernando Franco e Nestor Piva.

Foto André Moreira