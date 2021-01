Nova linha Cuide-se Bem Boa Noite, do Boticário, proporciona relaxamento para o ritual noturno

26/01/21 - 15:41:19

A linha de cuidados pessoais traz produtos com fragrância relaxante, promovendo o conforto e bem-estar para uma noite de sono tranquila

As preocupações e responsabilidades do dia a dia, refletem diretamente na qualidade do nosso sono. Quando o estresse e a inquietação tomam conta, temos a sensação de que, mesmo ao dormir, não recarregamos as energias. É pensando nestas pessoas que o Boticário lançaCuide-se Bem Boa Noite, uma linha completa de produtos para um ritual de banho e sono, com fragrância relaxante para uma noite tranquila.

Os produtos para o corpo, além de hidratar e revitalizar a pele, trazem o segredinho da camomila, conhecida por suas propriedades calmantes, auxiliando no conforto e bem-estar durante toda a noite. A linha conta com alguns produtos exclusivos e inovadores para o portfólio da marca, o aromatizador de travesseiro e o sabonete em mousse.

O aromatizador de travesseiros e tecidos proporciona um cheirinho relaxante e confortável para roupa de cama. Sua fórmula não mancha os tecidos, por isso pode ser utilizada sem medo no momento de perfumar as roupas. Outro lançamento é o sabonete em mousse, com textura macia e espuma ultra cremosa como o abraço de uma nuvem fofinha. Ele é ideal para um banho relaxante antes de dormir, limpa suavemente a pele, deixando-a hidratada e sem ressecar.

Também faz parte da linha a loção hidratante, em três versões, sendo uma 200ml, a de 400ml e a opção refil. Com cinco vezes mais camomila em sua formulação* é o hidratante perfeito para utilizar antes de dormir. A fórmula tem rápida absorção, hidrata e revitaliza a pele, promovendo uma sensação de bem-estar e conforto.

“Percebemos que cada vez mais as pessoas estão buscando por métodos alternativos para dormir melhor, com a correria do dia a dia e o trabalho em casa, a qualidade do sono diminuiu e as preocupações aumentaram. Foi pensando nesse público que lançamos Cuide-se Bem Boa Noite, a linha de cuidados que vai trazer tranquilidade, relaxamento e um momento de autocuidado antes de dormir”, explica Vanessa Machado, Gerente de Cuidados Pessoais, do Boticário.

O portfólio traz ainda outras duas apresentações de sabonete em barra e líquido esfoliante. O primeiro deixa a pele macia e perfumada durante e após o banho. Já o sabonete líquido esfoliante é ideal para renovar e hidratar a pele, deixando-a macia e lisinha.

Completando a rotina de cuidados e relaxamento, o body splash, que possui fragrância floral musk assim como o restante da linha é ideal para quem não abre mão de se sentir perfumado mesmo à noite. Por fim, a nécessaire ovelhinha – para transportar os produtos favoritos da linha com muito estilo.

As embalagens da linha possuem atributos sustentáveis, como plástico verde e papel reciclado pós consumo, além disso todos os produtos são veganos.

Cuide-se Bem Boa Noite está disponível a partir de 25 de janeiro, em todas as lojas do Brasil e no e-commerce da marca, no link https://www.boticario.com.br/, pelo app do Boticário, disponível para as versões Android e iOS. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp através do número 0800 744 0010 – número oficial e seguro – diretamente na plataforma do dispositivo. Basta o cliente contatar a marca por esse número para verificar a disponibilidade na sua região. Há ainda a opção de contatar um revendedor da marca pelo endereço boticario.com.br/encontre.

Conheça mais sobre o portfólio de produtos e outras dicas no blog Dicas de Beleza, no site do Boticário.

*5x mais camomila comparado aos demais itens da linha.

Cuide-se Bem Boa Noite Sabonete em barra, 2 unidades

Preço Sugerido: R$ 14,90

Não resseca a pele;

Com camomila;

Deixa a pele macia e perfumada durante e após o banho;

Espuma cremosa;

Vegano;

Papel PCR 100% reciclável na embalagem.

Cuide-se Bem Boa Noite Sabonete em barra, 4 unidades

Preço Sugerido: R$24,90

Não resseca a pele;

Com camomila;

Deixa a pele macia e perfumada durante e após o banho;

Espuma cremosa;

Vegano;

Papel PCR 100% reciclável na embalagem.



Cuide-se Bem Boa Noite Sabonete Líquido Esfoliante 200ml

Preço Sugerido: R$ 39,90

Renova e hidrata a pele;

Com camomila;

Deixa a pele lisinha e macia;

Espuma cremosa;

Vegano e embalagem de plástico vegetal.

Cuide-se Bem Boa Noite Sabonete em Mousse 150ml

Preço Sugerido: R$ 39,90

Textura ultra cremosa e confortável;

Pele macia e perfumada;

Com camomila;

Proteção contra bactérias;

Limpa suavemente sem ressecar;

Vegano;

Remove impurezas e excesso de oleosidade.

Cuide-se Bem Boa Noite Loção Hidratante, 200ml

Preço Sugerido: R$ 36,90

· Contém 5x mais camomila*;

· Pele protegida;

· Pele macia e perfumada a noite inteira;

· Hidrata e revitaliza;

· Absorve rapidinho;

· Vegano e embalagem de plástico vegetal.

Cuide-se Bem Boa Noite Loção Hidratante, 400ml

Preço Sugerido: R$ 46,90

· Contém 5x mais camomila*;

· Pele protegida;

· Pele macia e perfumada a noite inteira;

· Hidrata e revitaliza;

· Absorve rapidinho;

· Vegano e embalagem de plástico vegetal.

Cuide-se Bem Boa Noite Loção Hidratante Refil, 400ml

Preço Sugerido: R$ 46,90

· Contém 5x mais camomila*;

· Pele protegida;

· Pele macia e perfumada a noite inteira;

· Hidrata e revitaliza;

· Absorve rapidinho;

· Vegano

Cuide-se Bem Boa Noite Body Splash, 200ml

Preço Sugerido: R$ 52,90

· Perfuma e protege a pele;

· Fragrância floral musk relaxante;

· Vegano

Cuide-se Bem Boa Noite Aromatizador de Travesseiro e Tecidos, 60ml Preço Sugerido: R$ 36,90

Com camomila;

Para 100 noites tranquilas;

Deixa sua cama com um cheirinho delicioso e confortável;

Sensação de relaxamento durante o sono

Perfuma tecidos;

Não mancha;

Vegano

Cuide-se Bem Boa Noite Necessaire

Preço Sugerido: R$ 45,90