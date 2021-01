O PT e formação de chapa

26/01/21 - 00:01:22

Diógenes Brayner – diógenesbrayner@gmail.com

Está claro que a questão da imunidade contra a Covid-19 predomina. E está certo. Neste e em qualquer outro momento vale mais a vacinação e a preservação da vida. Sergipe, por exemplo, pode atingir a 70% ou mais de profissionais da saúde, nessa semana, que ficarão imunes. É um salto no que se imaginava dificuldades intransponíveis, dentro de uma clima em que o Vírus ataca Estados da região Norte e praticamente dizima Manaus. O que está acontecendo no Brasil é em que o vírus se fortaleceu através desse “não tô nem aí” da população e pelo descrédito e negativismo do presidente Bolsonaro, que está chegando a Sergipe na quinta-feira.

Mas não tem como evitar, mesmo em situação de expectativa e emergência, que não se debulhe projeto políticos, já visando 2022. Tanto que o assunto é a formação de chapas para o próximo pleito, de majoritárias e deputados federal e estadual. Uma das chapas que tem servido para incrementar as especulações é fotografada com Rogério Carvalho (PT), Valmir de Francisquinho (PL) e André Moura (PSC). Não há nada de concreto nisso, o que é endossado pelo presidente regional do PT em Sergipe, deputado federal João Daniel, que confirmou ontem: “não há nenhuma discussão ainda”.

Acrescentou que o PT está no bloco liderado pelo governador Belivaldo Chagas (PSD) e segue este caminho, sem discordar de um debate no projeto. Não negou que todos estejam liberados para conversas com qualquer outro segmento político, mas isso só depois do diálogo com o governador, dentro do tempo dele e que se possa definir situações… E posições. João admite que há um esforço muito grande – e bem visível – de algumas pessoas para tirar Rogério do bloco, mas não há até o momento uma definição sobre posicionamentos em relação ao grupo coligado.

João Daniel acha que não é momento para falar em eleições de 2022, mas admite que o senador Rogério Carvalho é o candidato a governador pelo PT, que pretende sair através de posicionamento do governador Belivaldo Chagas, através das discussões que devem acontecer quando abrir o processo da formação de chapa ao Governo do Estado. Um detalhe levantado, é que se o senador petista deixar a aliança para buscar a formação de uma nova composição, naturalmente terá que atrair o PSC, porque o partido está vinculado ao grupo que apoiou a reeleição de Edvaldo Nogueira.

Quanto à formação da chapa para deputado federal, João Daniel disse que vai convidar a vice-governadora Eliane Aquino, o ex-deputado Márcio Macedo para disputar a Câmara Federal, mas também vai consultar o partido para chamas nomes como o da vereadora Emilia Corrêa (Patriota), do ex-vereador Elber Batalha (PSD) e de Henri Clay (Rede), para integrarem a chapa. Tentará inclusive o ex-governador Jackson Barreto. Com uma chapa desse porte, o PT acha que poderá eleger até três parlamentares para a Câmara Federal em 2022.

Aumenta vigilância

As atenções estão sendo redobradas com a chegada de mais 8.800 vacinas da Coronavac para Sergipe e que passarão a ser distribuídas nos municípios pelo Estado.

*** O Governo do Estado e o Ministério Público vão ampliar a vigilância para impedir que pessoas aproveitem para furar a fila de quem tem prioritdade.

Medida de controle

O governador Belivaldo Chagas (PSD) já avisou que os novos lotes serão utilizados nos profissionais da saúde que estão na linha de frente na pandemia, aumentando a quantidade de vacinados deste grupo.

*** Como medida de controle e segurança, o lote ficará armazenado na Secretaria de Estado da Saúde (SES) e encaminhado aos municípios na medida em que estes forem encerrando seus estoques e registrem todos os dados no sistema.

Fortalecer partido

O deputado Fábio Mitidieri disse acreditar na construção de partidos que estejam “próximos da realidade do povo, como é o PSD”.

*** – Por acreditar em nossas ideias é que busquei fortalecer ao máximo o nosso partido durante as eleições municipais, trazendo lideranças atuantes e com responsabilidade para Sergipe, concluiu.

Só para polêmica

No domingo, o Fábio Mitidieri postou nas redes: “O ‘menino’ aqui só quer paz. O resto a gente corre atrás”. Por que o ‘menino’ assim aspeado?

*** “Respondeu: que não era nada, mas disse que um radialista “postou que eu era considerado um ‘menino’ dentro do governo”.

*** – Mas sei que isso é só pra criar polêmica. Estou de boa. Na paz! – Concluiu.

Haverá mudanças

O ex-senador Eduardo Amorim (PSDB) não acredita numa chapa formada pelo PT, PL e PSC para disputar o Governo de Sergipe em 2022 e admite que a próxima sucessão terá nomes diferentes na disputa.

*** Acha que os eleitores já não aceitam o descaso com que a maioria dos eleitos pratica e não soluciona e nem acrescenta para o Estado e País.

*** Admite que surjam pessoas com capacidade administrativa e parlamentar para disputarem mandatos, mesmo que entrem agora na política.

Rede e PSB conversam

O advogado Henri Clay (Rede) e o ex-deputado federal Valadares Filho (PSB) tiveram uma conversa sobre e conversam sobre um projeto político para 2022.

Henri Clay admitiu que fosse interessante e ficou de refletir. PSB e Rede se entendem bem a nível nacional.

Não tenta Senado

O deputado federal Laércio Oliveira (PP) reafirma que é candidato a governador em 2022, mas não está conversando com seus aliados sobre isso.

*** O silêncio de Laércio é que está seguindo sugestão do governador Belivaldo Chagas, que comanda do grupo e vai aguardar um momento mais adiante para tratar do assunto.

*** O deputado tem projeto de disputar o Governo pelo bloco que integra e não pensa em tentar o Senado Federal.

Disputa pelo MDB

O deputado federal Fábio Reis (MDB) disse que ontem que será candidato a reeleição pelo partido e que está conversando com lideranças para filiar-se a legenda e tentar a Câmara e a Assembleia.

*** Fábio diz que deve conversar com Jackson Barreto, mas espera um aceno dele: “Jackson é muito importante para o partido e gosto muito dele”, disse.

*** Fábio revela que o assunto na Câmara neste momento é sobre a eleição para presidente e diz que até o momento o páreo é duro entre os candidatos Baleia Rossi (MDB) e Artur Lira (PP).

Milton e Danielle

O presidente Municipal do PL, Milton Andrade, pode atender o convite de Eduardo Amorim e filiar-se no PSDB a qualquer momento.

*** Eduardo também convidou a delegada Danielle Garcia (Cidadania), mas ela só vai decidir no próximo ano e ficará na legenda que está.

*** Uma coisa, entretanto, é certa: Danielle não permanece mais no Cidadania a partir de 2022.

Sente-se insegura

Segundo informações de aliados da delegada Danielle Garcia, ele sente insegurança dentro do Cidadania e vai à busca de solidez política.

*** Segundo a mesma fonte, o relacionamento político de Danielle com o senador Alessandro “é respeitoso, mas não é próximo”.

*** Semana passada o Cidadania reuniu o senador Alessandro, Danielle, e os deputados estaduais Kitti Lima, Georgeo Passos e Dr. Samuel. A maioria comentou o encontro nas redes sociais, menos ela.

Uma boa conversa

Diz O Antagonista – Filipe Martins, o assessor internacional de Jair Bolsonaro, chamou João Doria de “corno” no Twitter ao comentar os esforços do governo paulista para liberar insumos da China visando à produção da vacina contra a Covid-19.

Duda Rangel – A famiglia Bolsonaro é a que mais ataca a imprensa. Parabéns, jornalistas, melhor reconhecimento é um bom trabalho.

Blog do Noblat – Auxílio emergencial: Bolsonaro nega volta e diz que ‘benefício não é aposentadoria’,

Faustão fora – Em comunicado, a Globo confirmou que 2021 será o último ano do apresentador na emissora.

TV-Cultura – Após aprovar o pedido de inquérito da PGR, o ministro do STF determinou que Pazuello seja ouvido em até cinco dias.

Fábio Faria – Tem gente que quer holofote a todo custo. É caso de psicanálise! Hoje será que veremos lágrimas de crocodilo de novo?

Ultimo segundo – Presidente Bolsonaro compartilha vídeo que chama pandemia de “palhaçada midiática fúnebre”.

De Maria – Bolsonaro tá de bracinhos com PT pelo candidato à Câmara. Desistam de reformas e privatizações.