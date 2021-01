PARLAMENTARES FAZEM UMA FISCALIZAÇÃO SURPRESA NO HOSPITAL JOÃO ALVES

26/01/21 - 15:46:41

O gabinete compartilhado do Cidadania, composto pelo senador Alessandro Viera, pelos deputados estaduais Georgeo Passos, Kitty Lima, Dr. Samuel Carvalho e pelos vereadores Sheyla Galba e Ricardo Marques, realizou uma fiscalização surpresa no Hospital João Alves em Aracaju, na manhã desta terça-feira (26). O objetivo da visita foi verificar o funcionamento do setor de oncologia do hospital. A fiscalização aconteceu após os parlamentares receberem diversas denúncias de que a máquina de radioterapia não estava funcionando.

O vereador Ricardo Marques disse que recebeu muitas denúncias sobre o não funcionamento “Acompanhamos o retorno do funcionamento da máquina de radioterapia que estava quebrada há 12 dias. Recebi diversas reclamações de pessoas que fazem o tratamento e que moram em outras cidades e que vieram até o hospital e não foram atendidas”.

Para a vereadora Sheyla Galba, a manutenção da máquina de radioterapia deve ser realizada aos finais de semana para não comprometer o tratamento dos pacientes. “Já solicitamos à Secretaria de Estado da Saúde que a manutenção da máquina seja feita aos finais de semana, para que os pacientes não sejam prejudicados, pois toda vez que a máquina quebra, o paciente tem que reiniciar o tratamento em outro aparelho e isso afeta o emocional deles. Não vou descansar enquanto Sergipe não tiver um tratamento oncológico digno.”

O deputado Dr. Samuel Carvalho criticou a falta de gestão do Governo. “É inadmissível que uma máquina de radioterapia quebre tanto. São pacientes com o tratamento interrompido por falta de gestão do Governo. Solicitaremos nos próximos dias cópia dos contratos das empresas que mantém essa máquina em condições de uso”.

A deputada Kitty Lima destacou a importância das ações do gabinete compartilhado. “A fiscalização de hoje foi mais uma ação do gabinete compartilhado, um projeto pioneiro e revolucionário que une os gabinetes de parlamentares municipais, estaduais e do Senado Federal para a criação de uma agenda de atuação única, fortalecendo o trabalho em prol do povo sergipano. Continuaremos buscando a transparência e agilidade em suas resoluções”.

Para o deputado Georgeo Passos, os serviços oncológicos de Sergipe sempre foram precários. “Sabemos que esses problemas na oncologia são recorrentes. A qualidade dos serviços não é boa e o atendimento é muito precário. A fiscalização que fizemos hoje foi importante para ouvirmos também a gestão e dar os encaminhamentos necessários para resolver esse problema”.

Fonte e foto assessoria