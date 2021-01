Rita Guedes encanta seguidores com cliques na praia: “Sou da natureza”. Atriz deixou fãs suspirando com sua beleza

26/01/21 - 15:49:58

Rita Guedes deixou os fãs suspirando com duas fotos feita na praia. No Instagram, a atriz compartilhou os cliques em que aparece toda musa com um biquíni preto.

“Sou da natureza”, escreveu, na terça-eira (26.01). O clique rendeu muitos elogios como “musa” e “maravilhosa” e até um momento inspiracional: “Linda…Uma inspiração para nós mulheres nos cuidarmos e ficarmos cada vez melhores”. “Mulher os anos passam e vc cada dia mais bela”, disse outro seguidor.

Aos 49 anos, Rita compartilha diariamente com seus seguidores detalhes de seu lifestyle super saudável. Depois de passar 10 anos morando nos Estados Unidos – com vindas pontuais ao Brasil a trabalho, como a novela Flor do Caribe (Globo, 2013) -, Rita Guedes decidiu se estabelecer novamente no país em 2020. Com a mudança, deixou um relacionamento no exterior para trás. “Estou solteira há um ano. Estava morando em Los Angeles e com um relacionamento lá, mas relacionamento à distância não dá, definitivamente”, afirmou a atriz. “Nunca fiquei solteira por tanto tempo e estou gostando”, completou ela.

Fonte/foto: globo.com