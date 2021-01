Secretaria de saúde de São Cristóvão disponibiliza lista diária de pessoas vacinadas

26/01/21 - 14:19:55

A secretaria de saúde de São Cristóvão está disponibilizando uma lista diária com a relação de pessoas vacinadas contra a covid-19 no município. A idéia é manter o processo de vacinação transparente para a população, tornando público uma lista nominal de quem foi vacinado na cidade, o quantitativo acumulado de pessoas vacinadas e onde foram aplicadas as doses. Além disso, a lista contém a descrição da profissão de cada pessoa e o local de atuação do profissional vacinado.

Segundo beatriz Costa, Coordenadora de Vigilância Epidemiológica, essas listas estão sendo construídas através do cadastro que os profissionais de saúde estão realizando no link do FormSus, disponível no portal da prefeitura de São Cristóvão. “É de suma importância que a gente consolide os dados de todas as pessoas que estão recebendo a vacina e isso seja divulgado para a toda a população, pois esse é um momento de construção coletiva. A população também faz parte e precisa entender como está se dando essa primeira etapa com os profissionais de saúde, e os profissionais também precisam entender qual é a ordem de priorização, que a vacinação está ocorrendo e o cronograma está sendo seguido”, afirmou a coordenadora Beatriz Costa.

Os profissionais da saúde constantes na primeira listagem fazem parte da etapa inicial de vacinação e somam ao todo 1395 pessoas. A coordenação de Vigilância Epidemiológica pretende manter a relação atualizada em todas as fases da vacinação, de acordo com os lotes que forem recebidos do estado.

A lista será está disponível à população no portal da transparência da prefeitura de São Cristóvão, na aba Covid-19, em ações de enfrentamento (informes): https://transparencia.saocristovao.se.gov.br/municipio/covid19.

Fonte e foto assessoria