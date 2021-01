UNINASSAU e Polícia Militar realizam reunião para formalização de parceria

26/01/21 - 08:56:42

Instituições estarão realizando cursos de capacitação para o quadro corporativo da Polícia Militar

Por Suzy Guimarães

Na manhã da última terça-feira (19), a UNINASSAU – Centro Universitário Mauricio de Nassau, em Aracaju, ampliou o relacionamento com a Polícia Militar de Sergipe. O diretor da Instituição, Paulo Rafael Nascimento, esteve reunido com o subcomandante da corporação, Paulo Paiva, para discutir a parceria entre as instituições, com o objetivo de realizar cursos de capacitação para os policiais. O coronel considerou a proposta de grande importância e se posicionou favorável a parceria.

O diretor da UNINASSAU explicou que a realização de cursos de capacitação e especialização é de grande valia para os policiais, oportunizando novas formas de aprendizado com os mestres e doutores da Instituição de Ensino, que serão disponibilizados para ministrar as aulas. “Além da parceria oferecer educação de qualidade à corporação, é de grande relevância manter o diálogo com a Polícia Militar, uma instituição de grande expressão para a sociedade”, disse Paulo Rafael.

O coronel Paiva agradeceu também destacou a parceria com a UNINASSAU. “A presença do diretor aqui é vista por nós com bons olhos e asseguramos que é de nosso interesse aprimorar o nosso quadro funcional com cursos, não só os ofertados pela Polícia Militar, mas também pelas oportunidades externas”, ressaltou o coronel. “Uma Instituição do calibre da UNINASSAU nos ofertar essa oportunidade nos enche de boas perspectivas para formalizar essa parceria entre as instituições. Todos ganharemos, sem dúvida”, concluiu Paiva.