Vacina contra covid-19 traz ânimo e esperança para profissionais de saúde

26/01/21 - 16:00:23

Depois de 11 meses atuando em UTIs e demais leitos para pacientes acometidos pela covid-19, os profissionais de saúde comemoram o início da vacinação na capital. A chegada do primeiro carregamento da CoronaVac em Aracaju, no último dia 18, renovou o ânimo dos profissionais que trabalham no combate ao novo coronavírus na rede municipal de saúde.

Por causa da pandemia, a técnica de enfermagem Luciana Broad foi transferida, temporariamente, do Hospital Municipal Fernando Franco para o Hospital de Campanha, montado pela Prefeitura de Aracaju para atender pacientes com covid-19. “Uma das passagens mais fortes no período em que estive no hospital foi testemunhar a morte de um jovem de 23 anos, alguém que tinha muita vontade de viver e gostaria de ter tido mais tempo”, lembra emocionada.

Estar na linha de frente no atendimento às vítimas do novo coronavírus foi uma experiência transformadora para Luciana, que trabalha há 18 anos como técnica de enfermagem. “Passar pela pandemia me trouxe outro olhar para as coisas, para as pessoas e para a importância da minha atuação. Nunca pesou tanto a responsabilidade e, ao mesmo tempo, nunca me senti tão útil”, avalia.

Após meses de trabalho árduo no Hospital de Campanha, Luciana agora faz parte da equipe responsável por aplicar a CoronaVac. “Anos atrás, na época da H1N1, tive a oportunidade de trabalhar durante a vacinação, acompanhar todo o processo. Hoje, estou vacinando contra covid-19. A sensação é indescritível e traz alento depois de tantos meses de dor. É um momento histórico”, ressalta.

Novo fôlego

A renovação do ânimo é partilhada por todos os profissionais que estão atuando na vacinação. A enfermeira Ana Natália Coelho também trabalhou no Hospital de Campanha e agora compõe a equipe que aplica a CoronaVac. Para ela, este tem sido um momento único. “Passar por tudo o que a gente passou e agora poder aplicar a vacina é emocionante, me sinto muito grata”.

A técnica de enfermagem Carolina Isabel conta que se sente realizada por compor a equipe de vacinação. Ela recorda que a vacina foi muito esperada, “hoje é uma emoção estar aqui vacinando, uma experiência ímpar participar da imunização com a esperança de salvar vidas, depois que tantas foram perdidas”, relata.

Esta é apenas a primeira fase, ainda há muito trabalho pela frente, mas a vacina trouxe novo fôlego para os profissionais da saúde, que agora são vacinados, podendo trabalhar com mais segurança para que, enfim, a pandemia possa ser controlada e erradicada. “Hoje, consigo olhar para o futuro com mais esperança”, afirma Luciana.

Foto Marcelle Cristinne