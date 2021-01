Linda Brasil solicita informações de políticas públicas para população LGBTQIA+

26/01/21 - 12:17:26

A vereadora Linda Brasil (PSOL), protocolou um importante requerimento solicitando da Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal de Saúde, informações acerca de projetos, ações, políticas públicas e cronograma sobre o atendimento à população LGBTQIA+. No documento, ela também pauta a construção do Ambulatório Trans e do atendimento desta população no Centro de Referência da Mulher. O requerimento ainda passará pelo plenário da Câmara Municipal de Aracaju para ser aprovado.

Ao mesmo tempo parlamentar, através de ofícios pede informações a SMS sobre estes assuntos e sobre o plano municipal de vacinação.

Está marcada uma audiência para amanhã, 27, com a secretária Waneska Barbosa e a parlamentar, para o acompanhamento dos projetos e ações na rede de saúde do município.

Semana da Visibilidade Trans

Entre os dias 27, 28 e 29 de janeiro, acontece em Aracaju a Semana da Visibilidade Trans, atividade de fundamental importância que traz como objetivo estimular reflexões acerca do enfrentamento as diversas formas de violência e LGBTransfobia e ações de valorização das identidades LGBTQI+. É realizada pelo conjunto de movimentos LGBTQI+ e apoiada pela Mandata da vereadora Linda Brasil.

Por Laila Oliveira