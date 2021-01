Xuxa conta se entraria no ‘BBB’: ‘O meu lado mal-humorado ninguém conhece’. No ‘Encontro, a apresentadora ainda fala sobre Fiuk e relembra sua participação no ‘BBB1

26/01/21 - 15:14:35

Xuxa foi a convidada de Fátima Bernardes no Encontro desta terça-feira, 26/1. A apresentadora não deixou de opinar sobre o BBB21, afinal, o programa é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais! Xuxa falou sobre a participação de Fiuk, relembrou sua entrada na casa noBBB1 e ainda contou se entraria no reality.

“O meu lado mal-humorado ninguém conhece”, disse a apresentadora ao afirmar que não entraria na casa porque poderia se irritar caso não dormisse bem ou não tomasse um bom banho, além de poder ter problemas com a comida por ser vegana.