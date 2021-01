ZEZINHO: “A CONCLUSÃO DA BR 101 É UMA DEMANDA VITAL DO POVO SERGIPANO”

26/01/21 - 15:16:55

Desde 2019, deputado preside Comissão Estadual que fiscaliza andamento das obras. Na próxima quinta-feira, será liberada a ponte de Propriá

Atento às questões de infraestrutura rodoviária, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) acompanha as obras de duplicação da BR 101 no estado e celebra conclusão do encabeçamento da ponte sobre o rio São Francisco em Propriá, na divisa entre Sergipe e Alagoas. A abertura do acesso está prevista para a próxima quinta-feira, 28 e, na opinião do parlamentar, proporcionará mais mobilidade e segurança aos usuários e motoristas.

“Quando iniciei na Assembleia, a BR 101 foi uma das prioridades do meu trabalho. Estive por diversas vezes na ponte de Propriá e a situação das cabeceiras era de total abandono. Agora, com mais esse trecho concluído nesta obra tão importante, sem dúvida, teremos mais desenvolvimento para Sergipe, fortaleceremos o turismo e, principalmente, o número de acidentes será reduzido. Estarei em Propriá para acompanhar esse momento histórico, esperado por mais de 20 anos”, afirmou o deputado.

No início do mandato, em fevereiro de 2019, Zezinho Sobral criou a Comissão Temporária de Representação Externa da Assembleia Legislativa para fiscalizar e cobrar celeridade das obras que, até então, estavam paradas. Neste mesmo mês, o deputado gravou um vídeo em todo o trecho da BR 101 Norte, disponível nas redes sociais, relatando os problemas encontrados partindo de Aracaju e indo até Propriá e, desde então, iniciou a maratona de reuniões na superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Aracaju e em Brasília.

Em março de 2019, Sobral foi à sede do Dnit em Brasília para buscar mais informações a respeito da conclusão das obras e protocolou o requerimento solicitando uma pauta com o diretor geral do Dnit, general Santos Filho. Já no dia 29 de maio de 2019, Zezinho Sobral participou de uma reunião no Ministério da Infraestrutura, em Brasília, com o ministro Tarcísio Freitas, a equipe diretiva do DNIT, membros da Comissão da Alese e a bancada federal. O encontro foi oportuno para receber detalhes e previsões de toda estruturação e da extensão.

“O ministro da Infraestrutura e a direção do DNIT assumiram o compromisso de retomada de toda a obra na BR 101 Norte e com a conclusão de duplicação e encabeçamento das pontes até Propriá. E cumpriram. Na ocasião, agradeci o empenho, a toda classe política e a população sergipana por somar forças e resolver a problemática. A conclusão da BR 101 é uma demanda do povo sergipano”, recordou Zezinho Sobral, que não mediu esforços e seguiu ativo no diálogo com a gestão do órgão em Sergipe.

Em 2020, mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia do coronavírus, Zezinho Sobral manteve o acompanhamento de forma virtual e, obedecendo aos protocolos sanitários, esteve na BR 101 para fiscalizar as obras, inclusive em Propriá. Em Sergipe, a BR 101 possui 206 quilômetros de extensão, sendo que a duplicação compreende 104 quilômetros. Já são mais de 45 quilômetros duplicados e em pista dupla concluídos.

“A obra é dividida em vários contratos. O que compreende Carmópolis a Pedra Branca, em Laranjeiras, foi rescindido porque a empresa desistiu de executá-lo. O Dnit convocará a segunda colocada na licitação. A cabeceira da ponte e o trevo de Pedra Branca também precisam ser concluídos, iluminados e sinalizados para dar segurança a todos. O importante é que os outros trechos estão em andamento, a exemplo do viaduto de Siriri e todas as obras de arte”, pontuou Sobral.

Ainda na opinião do parlamentar, cada liberação de trecho é sempre uma notícia positiva e representa um grande salto no desenvolvimento através do escoamento rodoviário e do turismo. “Essa luta que mantenho em defesa do povo sergipano tem mostrado resultados positivos e não vai parar. Seguirei na mesma intensidade, respeitando as limitações e tomando todas as precauções que o momento exige”, disse Zezinho Sobral.

Fonte e foto assessoria