Alese se prepara para a retomada dos trabalhos legislativos

27/01/21 - 14:30:31

A manhã foi de testes na Sala de Comissões Deputado Guido Azevedo, na Assembleia Legislativa de Sergipe nesta quarta-feira, 27 para a retomada das sessões mistas (presenciais/remotas) que acontecerão a partir da próxima terça-feira, 3. Os trabalhos obedecerão à Resolução nº 07/2020, com as normas de tramitação processual-legislativa, uma medida de caráter excepcional por conta da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19).

Os trabalhos na Sala das Comissões terão votação e discussão remota para apreciação de matérias por meio de sessões virtuais e públicas, seguindo sem sessões ordinárias e sem as reuniões das Comissões Temáticas da Casa.

Os testes foram feitos nos sistemas de som e de transmissão dos trabalhos tanto para o público interno, quanto externo. Participaram dos preparativos, representantes da TV Alese, Agência de Notícias Alese, Secretaria da Mesa Diretora, Informática e Sonoplastia. Os assessores dos parlamentares também participaram (dos gabinetes), visando verificar a qualidade do som e da imagem.

Atendendo aos cuidados sanitários em virtude da pandemia da Covid-19, a participação nas sessões mistas será reduzida, ou seja, poucos parlamentares e servidores estarão presentes.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz