André Moura já teria o apoio de prefeitos e empresários para disputar o governo

27/01/21 - 10:04:23

Na publicação anterior, este colunista reconheceu que, momentaneamente, há uma espécie de “favoritismo” da ala governista em eleger um sucessor do “galeguinho” Belivaldo Chagas (PSD), tendo em vista que a oposição ao seu governo não se une, não converge e se agride, mais por vaidade do que por qualquer outra coisa. Mas bem dizia Magalhães Pinto, “política é como nuvem; uma hora você olha e a encontra de um jeito; pouco tempo depois, em um novo olhar, já está tudo completamente diferente”.

O comentário feito aqui repercutiu nas rodas políticas; uns achando que é muito cedo para cravar uma vitória governista; outros acreditando em nomes que sequer se colocam na disputa; ou até achando que a oposição pode “tirar um coelho da cartola”, em um momento mais decisivo. Como dito acima, política não é uma ciência exata, em que as “contas batem”; neste “campo minado”, geralmente as “pedras se encaixam”, mas é algo muito diferente, e que depende de determinadas conjunturas.

Na noite dessa terça-feira (26), este colunista recebeu ligações telefônicas, direto de Brasília (DF), com informações que podem mudar o cenário político de Sergipe, mais uma vez. Sem ser citado por nenhum líder político, e mesmo sendo desprezado por vários setores da imprensa local, eis que surge um nome muito bem colocado e que começa a “edificar” seu projeto: o ex-deputado federal André Moura, que está de saída do PSC e, muito em breve, deve “aterrissar” no PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu presidente da República.

E por mais que os críticos tentem desfazer esta informação, este colunista antecipa: André Moura já teria o respaldo de um grupo considerável de prefeitos e empresários sergipanos para disputar o governo em 2022. Até onde se sabe, houve uma reunião em BSB, em uma das salas do Congresso Nacional, e esse manifesto foi quase que público. E, se aceitar o desafio, André terá como “cabos eleitorais” por apoio em Brasília o ainda presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AP) e do candidato à presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL).

Há uma “ponte” sendo construída para que André Moura se aproxime do presidente da República, Jair Bolsonaro. Em Sergipe, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, é “candidatíssimo” ao governo em 22 e já tem feito diversas articulações neste sentido. E certamente virá com o discurso duro contra o governo federal. André faria esse contraponto, levando desenvolvimento e investimentos para o Estado. Ainda hoje ele “preenche uma lacuna” deixada pela maioria da bancada federal de Sergipe que, com todo respeito, deixa muito a desejar…

E que ninguém se engane: pelas informações que chegam de BSB, André Moura poderia ser sim uma alternativa “governista” nesse embate direto com Rogério Carvalho, mas esta seria uma discussão muito mais ampla e com “vários capítulos”. Há, inclusive, quem já defenda abertamente, uma aproximação com o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), para congregar o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT). São as “reviravoltas” que o mundo político dá! Portanto, senhores (as) sergipanos (as) “apertem os cintos” porque a disputa para o governo está apenas começando…

Veja essa!

Uma reunião em BSB, no Congresso Nacional, com um grupo de quase 40 prefeitos e representantes do segmento empresarial tratou de uma possível candidatura de André Moura ao governo do Estado em 2022. A turma quer alguém com a desenvoltura de André para viabilizar recursos junto ao governo federal e ministérios.

E essa!

Uma fonte de BSB explicou que o ainda presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM/AP) e o candidato a presidência da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP/AL), podem ajudar André nessa articulação, inclusive junto ao presidente da República, Jair Bolsonaro. André deve filiar-se ao PSL.

Exclusiva!

O que muita gente em Sergipe não está sabendo é que, depois de chegar ao inédito posto (para um sergipano) de líder do governo no Congresso Nacional, com Michel Temer (MDB) na presidência, agora André volta à cena política, demonstrando grande habilidade na articulação para as Mesas do Senado e da Câmara Federal.

Ajuda para Lira

A informação é que André Moura vem tendo um papel decisivo, do ponto de vista da articulação política, para conquistar adesões de parlamentares de diversas legendas para a candidatura de Arthur Lira à presidência da Câmara dos Deputados. E esse trabalho vem sendo reconhecido nos bastidores do Congresso.

Bomba!

A mesma fonte acredita ser viável a construção de uma aliança política por Sergipe entre André Moura e Fábio Mitidieri. “A ideia dos prefeitos e empresários é que o futuro governador seja alguém como André para ajudar Sergipe, que não fique contra o governo federal e traga recursos. Chega de posições antagônicas”, desabafa.

Belivaldo & Edvaldo

Diante de uma possível candidatura de André Moura, este colunista questionou a fonte sobre o bloco governista em Sergipe. De pronto ouviu que não haveria empecilhos para uma composição com o governador Belivaldo Chagas. E reforçou que André já tem “bom trânsito” com Edvaldo Nogueira. É a política “fervendo” nos bastidores…

Posição nacional

Por fim, está claro que, se aceitar o desafio de disputar o governo do Estado, André Moura não fará oposição ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A leitura é que Sergipe é um Estado pequeno, pobre e que precisa de ajuda federal quanto a investimentos, geração de emprego e renda para o seu povo.

Maria do Carmo I

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) manifestou-se favorável à ideia de reunir os parlamentares que compõem a bancada federal sergipana para, sob o comando do governador Belivaldo Chagas, aproveitar a visita do presidente Jair Bolsonaro a Sergipe, na próxima quinta-feira (28) e apelar pela conclusão das obras de duplicação da BR 101. “Essa foi uma ideia do presidente do Democratas em Sergipe, ex-deputado José Carlos Machado que, de pronto, eu me somo”, disse Maria.

Maria do Carmo II

Para ela, essa é uma pauta que se arrasta há mais de décadas e que precisa ser priorizada. “É vergonhosa a parte da 101 que corta BR Sergipe. Bem diferente do que encontramos em Alagoas, onde a estrada é um verdadeiro tapete que contribui para a fluidez do trânsito, escoamento de mercadoria, favorece o turismo e, naturalmente, contribui para a segurança e o desenvolvimento socioeconômico do Estado. E Sergipe, ainda, vivendo a longa e imprevisível espera”, falou a senadora.

Belivaldo à frente

De acordo com a parlamentar, como bem sugeriu Machado, o governador Belivaldo Chagas deve comandar essa comissão suprapartidária e fazer essa cobrança, aproveitando que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, vão estar visitando o município de Propriá, na região ribeirinha. Eles virão participar do ato de liberação do tráfego de veículos sobre a ponte, no trecho norte da BR-101, divisa entre Sergipe e Alagoas.

Machado tem razão

No entender da democrata, “Sergipe não pode perder esta oportunidade de cobrar, mais uma vez, a conclusão das obras da BR-101”. Para Maria, José Carlos Machado, que como deputado federal coordenou a bancada federal para assuntos relacionados ao orçamento geral da União, tem razão ao propor que o governador Belivaldo Chagas reúna seu staff, assim como os parlamentares e assuma a coordenação do processo para resolver a “interminável” duplicação da BR-101, tão prometida por Governos passados e nunca concretizada.

Zezinho Sobral I

Atento às questões de infraestrutura rodoviária, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) acompanha as obras de duplicação da BR 101 no estado e celebra a conclusão do encabeçamento da ponte sobre o rio São Francisco em Propriá, na divisa entre Sergipe e Alagoas. “Quando iniciei na Assembleia, a BR 101 foi uma das prioridades do meu trabalho. Estive por diversas vezes na ponte de Propriá e a situação das cabeceiras era de total abandono”.

Zezinho Sobral II

“Agora, com mais esse trecho concluído nesta obra tão importante, sem dúvida, teremos mais desenvolvimento para Sergipe, fortaleceremos o turismo e, principalmente, o número de acidentes será reduzido. Estarei em Propriá para acompanhar esse momento histórico, esperado por mais de 20 anos”, afirmou o deputado. No início do mandato, em fevereiro de 2019, Zezinho Sobral criou a Comissão Temporária de Representação Externa da Assembleia Legislativa para fiscalizar e cobrar celeridade das obras que, até então, estavam paradas.

Zezinho Sobral III

Neste mesmo mês, o deputado gravou um vídeo em todo o trecho da BR 101 Norte, disponível nas redes sociais, relatando os problemas encontrados partindo de Aracaju e indo até Propriá e, desde então, iniciou a maratona de reuniões na superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em Aracaju e em Brasília. Em março de 2019, Sobral foi à sede do Dnit em Brasília para buscar mais informações a respeito da conclusão das obras e protocolou o requerimento solicitando uma pauta com o diretor geral do Dnit, general Santos Filho.

Compromisso

“O ministro da Infraestrutura e a direção do DNIT assumiram o compromisso de retomada de toda a obra na BR 101 Norte e com a conclusão de duplicação e encabeçamento das pontes até Propriá. E cumpriram. Na ocasião, agradeci o empenho, a toda classe política e a população sergipana por somar forças e resolver a problemática. A conclusão da BR 101 é uma demanda do povo sergipano”, recordou Zezinho Sobral, que não mediu esforços e seguiu ativo no diálogo com a gestão do órgão em Sergipe.

Gabinete Compartilhado

Em uma ação do chamado “Gabinete Compartilhado” dos parlamentares do Cidadania, na manhã dessa terça-feira (26), os deputados estaduais Georgeo Passos, Kitty Lima e Samuel Carvalho visitaram as dependências do setor de Oncologia do Hospital Governador João Alves Filho, em Aracaju.

Georgeo Passos

Também participaram da visita os vereadores da capital Sheyla Galba e Ricardo Marques, ambos do Cidadania. Segundo o deputado estadual Georgeo Passos, “o Gabinete Compartilhado do Cidadania vai sempre cumprir com o trabalho de fiscalização que cabe a um parlamentar. Hoje estamos fiscalizando o setor de Oncologia do Hospital Governador João Alves Filho”.

Kitty Lima

A líder da bancada de oposição na Assembleia Legislativa, deputada Kitty Lima, alerta para a importância de se somar forças em prol de melhores serviços para os sergipanos. “Nós não vamos ficar em gabinetes, no ar-condicionado. Nós, como parlamentares, vamos para a rua fiscalizar. E pode ter certeza que esse trabalho vai continuar”.

Samuel Carvalho

O deputado estadual Samuel Carvalho destacou a importância do parlamentar fiscalizar o serviço público. “Nossa intenção é fiscalizar e prestar contas com a população em relação a tudo que acontece no serviço público do estado. Pedimos informações a respeito da máquina de radioterapia que tanto quebra e deixa os pacientes oncológicos na fila de espera. Essa ação foi proveniente de várias demandas que recebemos constantemente em relação ao setor de oncologia do Hospital”.

Vereadores I

O vereador Ricardo Marques garantiu que o “Gabinete Compartilhado” vai continuar realizando diversas fiscalizações pelo Estado. “Eu estive hoje aqui no setor de Oncologia do Hospital João Alves Filho para acompanhar o retorno do serviço de radioterapia que ficou 12 dias parado, sem funcionar. Nós estávamos muito preocupados”.

Vereadores II

A também vereadora Sheyla Galba enfatizou a importância de os parlamentares conversarem com os pacientes, acompanhando de perto o retorno do funcionamento da máquina de radioterapia. “Há falhas claras na logística de manutenção do aparelho e, principalmente, no respeito às pessoas com câncer. Que fique claro: Não vou descansar enquanto Sergipe não tiver um tratamento digno para todos”.

Alese & Instituto Histórico

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo recebeu na integrantes da diretoria do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, o secretário de Estado do Desenvolvimento e Sustentabilidade, Ubirajara Barreto e o diretor de Comunicação da Alese, Irineu Fontes. Na pauta, os recursos disponibilizados pelos deputados estaduais através de emendas impositivas e do deputado federal Laércio Oliveira por meio de emenda parlamentar para a reforma do edifício-sede que funciona à rua Itabaianinha, Centro de Aracaju.

Luciano Bispo

De acordo com Luciano Bispo, o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe aguarda há muitos anos por uma reforma na estrutura física e com os recursos do Governo do Estado e dos colegas parlamentares será possível fazer a reestruturação do prédio. “O nosso assessor da mesa diretora, Dr. Igor Albuquerque conversou com os deputados e vários colocaram recursos das suas emendas impositivas para que seja feita essa reforma. Ainda hoje vou me reunir com o governador Belivaldo Chagas e agradecer a ele, pois todos os recursos juntos darão para fazer uma boa reforma no Instituto Histórico e Geográfico, que tanto contribui com a cultura sergipana”, destaca.

Sonho

A professora Aglaé Fontes, que assumiu recentemente o segundo mandato como diretora do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe falou do sonho antigo em reestruturar o prédio localizado à Rua Itabaianinha. O diretor-tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, Anselmo de Oliveira, também agradeceu aos deputados e destacou a soma de esforços para que a reforma seja feita. “O Instituto Histórico presta inestimáveis serviços à cultura sergipana, aos pesquisadores, professores e estudantes, mas está numa situação que precisa de uma recuperação em todas as suas instalações”.

João Marcelo I

Em visita ao Hospital e Maternidade Santa Isabel, o deputado estadual João Marcelo (PTC) conheceu a estrutura da unidade e conversou com o presidente interino em exercício, Douglas Rosendo, sobre algumas demandas. Entre elas, a necessidade de parcerias para ampliação dos serviços prestados e regularização dos repasses financeiros por parte do Governo do Estado.

João Marcelo II

O parlamentar se comprometeu em viabilizar recursos para o hospital. “Sabemos a importância social do Santa Isabel. Por isso, vamos destinar emenda para que seja concluída a obra de ampliação da maternidade, que, segundo a direção, não está comportando a quantidade de partos que estão sendo realizados”, ressaltou João Marcelo.

João Marcelo III

O deputado também assegurou que vai buscar junto ao Governo do Estado a regularização dos repasses financeiros para que os serviços prestados no hospital sejam mantidos em pleno funcionamento. “Quando esse repasse não é feito no dia correto, o hospital passa a enfrentar dificuldades para pagar fornecedores, os funcionários. Com isso, os serviços começam a ser prestados com dificuldade e, em casos extremos, podem chegar à suspensão. Não queremos que isso aconteça, pois o cidadão que depende da unidade é quem fica prejudicada”, salientou.

Ricardo Marques I

Durante fiscalização às obras na Zona Norte de Aracaju, um sinal de má aplicação de recursos públicos chamou a atenção do vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania). No bairro Dom Luciano – antigo Pau Ferro – diversas ruas que haviam sido asfaltadas pela prefeitura de Aracaju estão sendo quebradas para a implementação do esgotamento sanitário por parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A obra é necessária, mas parece que não foi devidamente planejada entre prefeitura de Aracaju e governo do estado.

Ricardo Marques II

Ouvindo o relato dos moradores, Ricardo tomou ciência de que o asfalto foi feito no fim do ano passado, entre os meses de novembro e dezembro, durante as eleições de 2020. “O que está acontecendo aqui é um verdadeiro descaso com o dinheiro público. As ruas que foram asfaltadas pela prefeitura estão sendo quebradas agora pela Deso e depois vai ser preciso asfaltar tudo de novo. Isso é dinheiro público jogado pelo ralo”, alertou.

Desperdício

O vereador acredita que deve ter ocorrido falha de comunicação entre os dois poderes do executivo, o que demonstra claro desperdício com o dinheiro público. “Isso não pode acontecer, a prefeitura e o governo têm que manter um diálogo e planejar esse tipo de obra para que não haja desperdício. O benefício do asfalto para os moradores durou menos de 30 dias. As pessoas só passaram o Natal e ano novo com asfalto na porta. Um verdadeiro absurdo”, reclamou Ricardo Marques.

Aciona o MPE

Ricardo questionou ainda qual será a origem do recurso para o conserto das ruas e diz que vai acionar o Ministério Público. “Quem vai pagar essa conta, de onde é que vai sair o dinheiro para recapear as ruas novamente. Estou buscando com a assessoria dados sobre o valor que foi investido nessa obra do asfalto e vamos cobrar explicações do poder público”.

Joaquim do Janelinha

O vereador por Aracaju, Joaquim do Janelinha (PROS), participou de reunião com o diretor de Espaços Públicos e Abastecimento da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Bira Rabelo. Joaquim disse que foi muito bem recebido pelo diretor, e que, na ocasião, ele relatou algumas demandas da sua comunidade. “Aproveito a oportunidade para parabenizar Bira pelo trabalho que ele vem realizando à frente da diretoria, e por toda atenção nos dada desde quando iniciamos o nosso contato. Com fé́ em Deus, logo em breve, colheremos bons frutos”, afirmou o parlamentar.

Sheyla Galba

Mais um importante passo foi dado pela vereadora Sheyla Galba (Cidadania) para atender a uma demanda dos moradores do Inácio Barbosa. Em reunião com a Polícia Militar Sergipe, a parlamentar recebeu a informação que o bairro voltará a contar com o Posto de Polícia Comunitária – PAC. “O tenente-coronel Hilário e o tenente Cleviton participaram da reunião, que contou com a presença de moradores, e nos trouxeram a boa notícia que o posto comunitário da PM no Inácio Barbosa será revitalizado através de uma parceria com uma empresa privada. Estou feliz por essa conquista e vamos lutar para que outros PACs também passem por esse processo de revitalização”, destacou Sheyla Galba.

Buscando solução

A vereadora tomou conhecimento da situação durante visita ao Inácio Barbosa. Desde então, ela foi buscou da Polícia Militar para a reativação do posto. “Registro também o nosso agradecimento ao Coronel Neto, que nos recebeu na Corregedoria e iniciou nosso contato com a PM, passando as orientações iniciais”, ressaltou.

CRA I

A comissão de fiscalização do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) realizou uma visita as cidades de Carira, Pedra Mole e Frei Paulo afim de orientar e conscientizar os gestores sobre o cumprimento da lei 4.769/65. Estiveram executando o trabalho o diretor de fiscalização, Adm. Daniel Almeida, e a fiscal do conselho, Adm. Cynthia Alves.

CRA II

Durante o ano de 2021 estão programadas visitas a todos os municípios sergipanos, conforme prevê o planejamento da entidade em coibir o exercício ilegal das atividades relacionadas ao campo da Administração por pessoas jurídicas e físicas. A meta da nova gestão do conselho é fortalecer a profissão com uma fiscalização mais atuante e a comunicação com os registrados mais transparente.

Fiscalização

De acordo com o presidente do CRA-SE, a fiscalização é um dos focos principais da nova gestão. “Um dos focos da nossa gestão é a fiscalização, sobretudo de amplificar a comunicação das ações realizadas pela nossa equipe técnica durante nosso biênio”, ressaltou o presidente Adm. Jorge Cabral.

Alô Dores!

O prefeito Mario da Clinica assinou uma ordem de serviço para a construção da nova sede do CRAS, dentro dos padrões nacionais, com ótima infraestrutura para atender a população mais pobre e que precisa do atendimento. Após a assinatura ocorreu a inauguração da sede provisória do CRAS. Estavam presentes secretários e vereadores como Gilson de Valdemar, Vandinho da Sucupira e o líder do governo na Câmara, Lucas Lima.

Primeiro passo

Mário da Clínica junto com sua vice, Fernanda, explicaram para a população que, mesmo provisoriamente, eles buscaram garantir um atendimento de qualidade ao povo, até a construção da sede fixa. “A nova administração tem o pensamento de garantir uma melhor qualidade de vida para seu povo, que há muito espera por melhoras no atendimento da prefeitura de Nossa Senhora das Dores, que hoje vive um novo momento”.

CRÍTICAS E SUGESTÕES

habacuquevillacorte@gmail.com e habacuquevillacorte@hotmail.com