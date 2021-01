CÂMARA DE ITABAIANA RECEBE SENADOR ALESSANDRO VIEIRA E DIVERSOS PREFEITOS

27/01/21 - 12:17:23

Dando prosseguimento a uma atuação voltada a estreitar os laços entre o Parlamento Federal e os municípios do Agreste sergipano, a Câmara de Itabaiana abriu seu plenário para mais uma atividade que busca facilitar o acesso de prefeitos da região a parlamentares federais, com vistas a otimizar a busca de recursos para o desenvolvimento das cidades agresteiras.

Assim, nesta quarta-feira, 27, foi a vez do senador Alessandro Vieira (Cidadania) participar de mais um encontro com gestores municipais no plenário da Câmara itabaianense. “Assim como já foi feito na visita pedida pela senadora Maria do Carmo (DEM), também nos prontificamos a disponibilizar as dependências do legislativo itabaianense. Até mesmo porque se trata de um espaço amplo, cuja tomada das medidas sanitárias fica facilitada, garantindo assim, ao mesmo tempo, a oportunidade dos prefeitos apresentarem seus pleitos, do senador recebê-los e tudo isso com todos em segurança”, frisa o presidente da Câmara de Itabaiana, vereador Marcos Oliveira (DEM).

O ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PL), que também é um dos idealizadores do encontro entre gestores e parlamentares federais, reforça o bom posicionamento da Câmara no trato desse tipo de demanda. “Os prefeitos têm que ir a Brasília para buscar recursos para seus municípios. E esse tipo de encontro, como o realizado hoje com o senador Alessandro Vieira, ajuda a simplificar esses caminhos na busca por recursos, especialmente para os prefeitos eleitos pela primeira vez em 2020. Por isso vale ressaltar o quanto é positivo ver a Câmara de Itabaiana exercendo esse papel de facilitadora dessas relações, contribuindo muito para que Itabaiana e diversos municípios tenham acesso a figuras de grande importância para que os recursos cheguem, as obras cheguem e os benefícios se tornem uma realidade na vida da população”, observa Valmir de Francisquinho.

Para o prefeito de Itabaiana, Adailton Sousa (PL), é o somatório dessas oportunidades que fará a diferença na vida dos moradores de cada cidade. “Com os prefeitos cada vez mais próximos dos parlamentares federais, como é o caso de Alessandro nessa oportunidade, dúvidas podem ser dirimidas, os projetos que venham a ser apresentados serão cada vez mais exequíveis e, por fim, os entraves burocráticos são vencidos com mais facilidade. Essa integração só trará benefícios para a população”, frisa Adailton Sousa.

Representando a Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), juntamente com outros parlamentares estaduais, o deputado Talysson de Valmir (PL) também destacou a força desse tipo de ação para o benefício da coletividade. “Estar a disposição da população é função vital de quem tem mandato. E estar a disposição dos prefeitos, que representam a população, é algo a ser celebrado. Por isso a importância de reuniões como essa”, esclareceu Talysson.

Finalizando oficialmente a reunião, o senador Alessandro Vieira, segundo parlamentar federal a comparecer a essa rodada de encontros na Câmara de Itabaiana, demonstrou toda a relevância desse tipo de evento. “Nós, parlamentares federais, cada um, temos em torno de R$ 40 milhões em emendas. Mas não é de Brasília ou do gabinete que podermos definir o destino desses recursos. Temos que saber as necessidades da população. E não dá para chegar a isso sem passar pelos prefeitos”, resumiu o senador Alessandro Vieira.

Também estiveram presentes n reunião com o senador Alessandro Vieira os prefeitos Assizinho, de Malhador; Carivaldo Souza, de Macambira; Gilton Menezes, de São Miguel do Aleixo; Rogério Sobral, de Ribeirópolis; Jeane da Farmácia, de Aparecida; e o vice-prefeito de Pinhão, Dudu. Dentre os vereadores, Paulinha da Saúde, Pedro da Agrovila, Vaguinho de Vardo e Waguinho de Leitoa, além dos deputados estaduais Georgeo Passos e Kitty Lima, ambos do Cidadania.

Fonte e foto Anderson Christian