Candidatos têm até essa sexta-feira para se inscrever no FIES, dia 29

27/01/21 - 07:15:00

Estudantes que buscam o financiamento para o ensino superior pelo programa federal têm até o dia 29 de janeiro para se inscrever.

De 26 a 29 de janeiro, esse é o período que os estudantes têm para se inscrever no Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). O programa do Ministério da Educação tem por objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos de graduação superior não gratuitos, e para aderir ao programa é necessário fazer a inscrição neste site.

O MEC determina alguns critérios sobre quem pode ter direito ao benefício. Para este semestre, serão oferecidas um total de 93 mil vagas para todo o Brasil. A Universidade Tiradentes é uma das instituições do Grupo Tiradentes contempladas com bolsas para o FIES 2021.

De acordo com o vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Tiradentes, professor Saumíneo Nascimento, é necessário que o candidato tenha feito a prova do Enem, entre os anos de 2010 e 2019, e não tenha zerado a redação.

“Também é necessário que se tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos. E possuir renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até 3 (três) salários mínimos. No ato da inscrição, o candidato(a) deverá selecionar a opção do curso e faculdade que deseja concorrer para conseguir o financiamento, de acordo com o seu perfil e interesse”, explicou.

O resultado da seleção será divulgado no dia 02 de fevereiro. Caso o candidato tenha sido pré-selecionado, é necessário complementar a inscrição no período de 03 a 05 de fevereiro, ainda no mesmo portal do FIES.

Quem precisar de alguma orientação sobre a oferta de vagas FIES para a Unit Sergipe, o setor de Benefícios está à disposição com atendimento presencial de segunda a sexta-feira, 08h às 20h, no minishopping do Campus Unit Farolândia. Para atendimento presencial nos demais campi no interior de Sergipe e polos Unit EaD espalhados pelo Nordeste, basta o candidato entrar em contato para agendar atendimento.

Inscrição FIES 2021

Para se inscrever no processo seletivo do Financiamento, acesse o sistema de inscrição portalfies.mec.gov.br, clique em “Minha Inscrição” e em seguida em “Fazer Cadastro”. O candidato será direcionado para a página do GOV.BR, onde deverá efetuar seu cadastro preenchendo todas as informações solicitadas.

Após concluído o cadastro e ser direcionado novamente para a página do Fies, precisa acessar “Entrar com GOV.BR”, e informar o CPF e a senha cadastrada. Feito isso, já estará no sistema de inscrição do Fies, é só preencher as informações solicitadas pelo sistema.

Mais informações, basta acessar o portal do FIES.

Assessoria de Imprensa