Catalisa ICT está com inscrições abertas. Programa seleciona cerca de mil pesquisas

27/01/21 - 13:14:09

O Sebrae, por meio do programa Catalisa ICT, está selecionando em torno de mil pesquisas acadêmicas com potencial de se transformarem em negócios inovadores para participar de capacitação gratuita e concorrer, na etapa seguinte do programa, a apoio técnico e financeiro de até R$ 150 mil, incluindo recursos de bolsas de pesquisa e custeio

O Catalisa está com inscrições abertas até o dia 21 de fevereiro. Todas as informações sobre o programa e como se inscrever podem ser encontradas no site www.sebrae.com.br. Para participar, é necessário ser mestre ou doutor titulados, com diplomas reconhecidos no Brasil, bem como mestrandos e doutorandos em instituições brasileiras.

Os pesquisadores selecionados vão participar de uma capacitação online com foco no desenvolvimento de atitude empreendedora. Além de aprender sobre gestão da inovação e modelos de negócios, também vão adquirir conhecimentos na área de prospecção tecnológica e participar de mentorias com profissionais de mercado.

Nesta etapa do programa, os pesquisadores receberão, também, suporte técnico para elaborar os planos de inovação que poderão ser submetidos a um segundo edital, previsto para maio deste ano.

Mais de 200 projetos selecionados

A meta do Sebrae é selecionar 270 planos de inovação, que serão implementados em até 12 meses. Ao final dessa etapa, os pesquisadores deverão formalizar a sua empresa de base tecnológica, para participar do terceiro edital, quando serão selecionados 135 projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Esses pequenos negócios formalizados, com DNA tecnológico, vão participar da quarta etapa do programa, quando terão a oportunidade de ter contato com investidores e se aproximar de empresas e potenciais parceiros.

A jornada completa do Catalisa ICT deve durar em torno de três a quatro anos. Os pesquisadores que não forem selecionados no segundo edital, e não avançarem para as etapas seguintes, ainda terão a oportunidade de participar de projetos de inovação de micro e pequenas empresas, como capital humano qualificado, para ajudá-los a avançar em suas inovações.

Foto assessoria

Por Wellington Amarante