CES/SE orienta representantes de Itabaianinha sobre legislações de Conselho de Saúde

27/01/21 - 14:20:04

Na manhã desta quarta-feira, 27 de janeiro, o Conselho Estadual de Saúde (CES/SE) recebeu representantes do município de Itabaianinha para orientar sobre as legislações vigentes relativas ao Conselho Municipal de Saúde (CMS). O encontro ocorreu no auditório do CES/SE, seguindo os protocolos sanitários em virtude da pandemia da Covid-19.

“Eles vieram buscar informações atualizadas para reorganizar o CMS de Itabaianinha, como as leis vigentes e como deve ser feito o Regimento Interno, entre outras orientações. O CES/SE está aberto para acolher a todos que tiverem dúvidas, principalmente agora, porque neste ano se inicia uma nova gestão municipal”, esclareceu o presidente do CES/SE, Eduardo Ramos Gomes.

Além do presidente do CES/SE, participaram da reunião a vice-presidente Sheyla Andrea dos Santos; o secretário da Mesa Diretora, Carlos Alberto de Oliveira; o conselheiro estadual Adailton dos Santos; a secretária executiva Cristiane Prado Menezes e do município de Itabaianinha foram: o presidente do CMS, Sérgio Correia; a apoiadora de Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, Mariana Soares; a conselheira do Segmento Trabalhador e coordenadora do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Jussara Ferreira Santos; e a secretária executiva do CMS, Gricélia Maria de Jesus Santos.

Foto e texto: Gleydiomar Góis