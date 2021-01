DEPUTADO FÁBIO HENRIQUE CONTINUA COBRANDO AS OBRAS DA BR 101 EM SERGIPE

27/01/21 - 17:43:05

O deputado Federal Fábio Henrique (PDT/SE) comemorou o fato da inauguração da nova ponte na divida Sergipe e Alagoas, passando pelo Rio São Francisco, nesta quinta (28). Essa era uma obra que estava parada há muitos anos. O parlamentar espera que os demais trechos da BR 101 em Sergipe sejam concluídos, porque já são quase de 26 anos que está em duplicação.

Essa tem sido uma das bandeiras de luta do deputado Fábio Henrique. Ele foi o primeiro parlamentar sergipano do atual mandato a falar sobre o abandono das obras que cortam o Estado. “Espero que concluam as obras de duplicação da Br 101 Norte. Continuarei lutando também para que façam a duplicação da BR 101 de Estância a Cristinápolis; e a duplicação da BR 235/SE”, ressaltou.

Pronunciamentos em 2019

Em seu primeiro pronunciamento sobre o tema, no dia 27 de março de 2019, Fábio Henrique destacou que “a obra de duplicação começou no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Isso mostra a eficiência do Brasil em relação às obras públicas”.

O problema da BR 101 em Sergipe vem se arrastando há anos. No dia 17 de setembro de 2019, Fábio Henrique voltou a falar do problema na tribuna. Disse ele: “falta muitas vezes gestão, falta compromisso, mas falta também vergonha daqueles que fazem o Brasil. Falo isso independente de governo, porque estou falando de uma obra que começou em 95. E é uma vergonha centenas de pessoas terem morrido porque a obra da BR 101 se arrasta por tantos anos”.

“É preciso educar e ter a colaboração dos motoristas, mas também é preciso dar condições para que o cidadão brasileiro possa andar com segurança nas nossas rodovias”, defendeu o deputado Fábio Henrique. Além de muitos buracos, a BR 101 em Sergipe possui muitos desvios e pouca sinalização.

Muitos Governos

“Passaram muitos governos e, nesse aspecto, todos foram iguais. Nenhum deles teve a preocupação, o respeito, com o povo do meu estado para concluir pouco mais de 200 km. Uma parte é duplicada, a outra não, tem buracos, é um crime que estão fazendo com Sergipe”, declarou no dia 03 de outubro de 2019.

Fábio Henrique destacou que não se deve só criticar, é preciso também criar meios para que as obras da BR 101 tenham continuidade. “Solicito que as PLNs 42 e 48 sejam autorizadas, porque elas levarão recursos de aproximadamente R$ 65 milhões para a conclusão de uma das maiores vergonhas patrocinadas pelo poder público neste país, refiro-me às obras de duplicação da BR 101 em Sergipe”, fez a defesa no dia 26 de outubro de 2019.

A luta por estradas de qualidade, inclusive a BR 101, deve ser de todos os sergipanos. São centenas de famílias destroçadas por conta de acidentes provocados pela má qualidade das pista. “Juntos, temos de mudar essa realidade, até a conclusão da obra”, finalizou o deputado.