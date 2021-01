DEPUTADO LUCIANO BISPO PEDE CONCLUSÃO DE OBRAS NAS ESTRADAS SERGIPANAS

27/01/21 - 12:02:58

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira,26, o secretário de Estado do Desenvolvimento, Ubirajara Barreto e na oportunidade falou sobre obras nas estradas sergipanas e a preocupação com os condutores que trafegam nessas vias. Bispo cobrou do secretário a conclusão dos serviços da operação tapa-buraco na rodovia SE-170, entre o município de Itabaiana e o povoado Candeias. O secretário autorizou de imediato o início das obras entendendo a necessidade urgente de reparos para a segurança de motoristas e pedestres.

No encontro, Bispo solicitou também a conclusão da estrada entre Itaporanga e Itabaiana, e o secretário informou que entre o final de fevereiro e início de março, ‘tudo estará pronto’, faltando apenas 15 km por conta das licenças ambientais, do Governo Federal, que estão sendo aguardadas. A conclusão da rodovia é vista como fator importante para impulsionar a economia dessas cidades. O presidente Luciano Bispo ficou satisfeito com o encontro e agradeceu ao secretário Ubirajara Barreto pela pauta atendida.

Fonte e foto assessoria