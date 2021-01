EDVALDO NOGUEIRA APRESENTA PLANEJAMENTO E PLANO DE VACINAÇÃO A VEREADORES

27/01/21 - 15:36:08

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu a bancada de vereadores da Câmara Municipal de Aracaju, na manhã desta quarta-feira, 27. No encontro, que ocorreu no Centro Administrativo, o gestor municipal apresentou o Planejamento Estratégico da cidade e o Plano de Vacinação contra o coronavírus no município. Edvaldo também ressaltou a importância da bancada para as conquistas alcançadas no mandato anterior e frisou que, nesta gestão, “quer contar com o apoio de todos pelo melhor da cidade”.

“Por isso os trouxe para conhecer nosso planejamento, aquilo que estamos discutindo para o futuro da nossa capital, a partir dos compromissos que firmamos com a sociedade. Respeito a autonomia de cada vereador, as críticas e reivindicações, as indicações e projetos. Tudo isso é muito legítimo. É o trabalho do vereador. Por essa razão, é tão importante ter este diálogo. O apoio dos vereadores foi fundamental para alcançarmos inúmeras conquistas e tenho certeza de que, neste novo mandato, não será diferente”, pontuou.

Ao apresentar o formato do Planejamento Estratégico que será elaborado para o novo mandato aos parlamentares, Edvaldo informou que ele será fundamentado no Plano de Governo exposto à população durante a última campanha eleitoral. Edvaldo destacou, ainda, que o planejamento será formatado a partir dos eixos Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Econômico e Urbano Sustentável, Inovação e Excelência da Gestão. Dentro deste quadro, estarão inseridos seis grandes programas de desenvolvimento: Cidade empreendedora, Cidade expansão, Cidade central, Cidade Luz, Cidade rápida e Rede inovadora.

Plano de Vacinação

Outro ponto abordado na reunião foi a imunização dos aracajuanos contra o novo coronavírus, em execução desde o dia 19 de janeiro, através da Secretaria Municipal da Saúde. Edvaldo detalhou o Plano de Vacinação municipal aos vereadores, as logísticas para armazenamento e distribuição das doses, além de como tem sido, na prática, o esquema de vacinação. O prefeito explicou, também, como foi feita a definição dos grupos prioritários para a campanha – alinhada às diretrizes do Ministério da Saúde -, e que, neste primeiro momento, estão sendo vacinados os trabalhadores da saúde de linha de frente do combate à pandemia, idosos que residem em asilos ou abrigos e seus cuidadores.

Edvaldo reforçou que aproximadamente 5 mil pessoas, que fazem parte do público priorizado, já receberam a primeira dose do imunizante e que a meta da administração municipal é vacinar 11 mil aracajuanos, nesta etapa inicial da campanha. “Assim como venho dizendo, começar a vacinação contra a covid é como uma luz, que se abre no fim do túnel, porque ganhamos um instrumento para o enfrentamento real, concreto, desta pandemia. Temos mostrado todo o nosso preparo, atuado prontamente e, reafirmo que todo imunizante que chegar para a Prefeitura, será colocado imediatamente à disposição da população”, assegurou.

O vereador Fábio Meireles definiu a reunião como “bastante positiva”. “Nós que somos representantes da população, estamos tendo ciência da organização do Executivo, tanto para os próximos anos da gestão, como para a campanha de vacinação. Pudemos observar que tudo aquilo que foi prometido há quatro anos foi cumprido, cerca de 94%, e a perspectiva para esse novo mandato é muito boa, com a construção da Perimetral Oeste, de casas, 12 praças em áreas periféricas. É muito bom para nós, vereadores, ver que essa relação harmoniosa em prol da população tem sido muito positiva”, avaliou o parlamentar.

Participaram da reunião o presidente da Câmara, vereador Nitinho Vitale, e os vereadores Fabiano Oliveira, Sávio Neto de Vardo da Lotérica, Cícero do Santa Maria, Sargento Byron, Joaquim do Janelinha, Pastor Diego, Fábio Meireles, Anderson de Tuca, Isac Silveira, Soneca, Pastor Eduardo, Paquito, Antônio Bittencourt, Manoel Marcos, Binho e Ricardo Vasconcelos.

