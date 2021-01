Edvaldo compartilha experiências de gestão para novos prefeitos brasileiros

27/01/21 - 06:41:40

O prefeito Edvaldo Nogueira compartilhou suas experiências como gestor público em evento virtual, realizado nesta terça-feira, 26, para prefeitos brasileiros. A iniciativa é da organização Comunitas e tem como objetivo acompanhar e oferecer conhecimento para novos administradores municipais, por meio da “Jornada Desafios dos Futuros Prefeitos – transição governamental, 100 primeiros dias e planos de metas”. Edvaldo abordou a importância do Planejamento Estratégico para o cumprimento das metas do governo.

“É fundamental planejar os quatro anos, estabelecer o que vai ser realizado na cidade, a partir daquilo que foi prometido para a população. O Planejamento Estratégico é extremamente benéfico para a cidade, pois permite que o prefeito possa organizar ano a ano a administração. Para que isso se torne realidade é necessário tomar medidas que tenham o objetivo de organizar a administração e fazer a gestão fiscal com muita responsabilidade, além de elaborar projetos com qualidade e abrir o diálogo com o governo federal de maneira muito efetiva”, afirmou Edvaldo.

O evento desta terça foi a mentoria “De prefeito a prefeito: como transformar propostas de campanha em metas alcançadas e como definir a marca e legado do meu mandato?”. Além de Edvaldo, também apresentaram suas experiências Paulo Alexandre, ex-prefeito de Santos (SP), e Miguel Coelho, prefeito de Petrolina (PE).

Eles abordaram a importância de montar uma equipe técnica qualificada para que a gestão possa fluir com qualidade e com bons resultados. Também ressaltaram que a pandemia do novo coronavírus deve ser levada em consideração pelos gestores na definição das metas e dos investimentos.

O curso

Desde novembro de 2020, a Comunitas está acompanhando e oferecendo conhecimento gratuito para dezenas de novos prefeitos e prefeitas brasileiros, por meio da “Jornada Desafios dos Futuros Prefeitos – transição governamental, 100 primeiros dias e planos de metas”.

Para a primeira etapa, foram selecionados mais de 50 prefeitos eleitos em 2020 que demonstraram espírito público de transformação. Em seguida, a Comunitas selecionou os 12 prefeitos mais engajados nas primeiras fases da jornada para participar das mentorias individuais.

A proposta é que, além das mentorias, os municípios recebam diagnósticos personalizados das áreas mais críticas do município, como Finanças, Educação, Saúde e Desenvolvimento Socioeconômico; uma Agenda 100 que define as prioridades dos 100 primeiros dias de mandato; e um Plano de Metas elaborado que transforme promessas de campanha em metas alcançáveis.

Participam do curso os prefeitos: Luciano Vidal, Paraty (RJ); Kayo Amado, São Vicente (SP); Dinair Veloso, Timon (MA); Francineti Carvalho, Abaetetuba (PA); Lucielle Laurentino, Bezerros (PE); Renata Sene, Francisco Morato (SP); Luiz Paulo, Curvelo (MG); Eliene Liberato, Cáceres (MT); Paula Lemos, Barretos (SP); Pétala do Convivier, Caçapava (SP); Diego Krentz, Ibiraçu (ES) e Cleinils Rodrigues da Silva, Gravatal (SC).

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA