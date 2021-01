EM NOTA, GOVERNO DO ESTADO DIZ QUE AINDA NÃO DECIDIU MEDIDAS SOBRE CARNAVAL

27/01/21 - 05:24:26

O Governo de Sergipe informa que não há decisão tomada a respeito da manutenção, ou não, dos pontos facultativos de Carnaval. Isso pode acontecer até sexta-feira( 29) ou, no máximo, na quinta-feira, 4 de fevereiro, data da próxima reunião do Comitê Técnico-Científico.

Além disso, através de Resolução, o Governo irá deliberar sobre as medidas restritivas para o período do Carnaval, devido à pandemia da Covid-19. Todos os detalhes, como capacidade de bares e restaurantes, realização de eventos em locais abertos e fechados deverão ser especificados no documento.

Desta forma, as medidas que estão em vigor, no momento, são aquelas deliberadas, na última quinta-feira( 21), durante reunião do Comitê Tecnico-científico.