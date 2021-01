Emsetur e Prefeitura de Salgado firmam Termo de Comodato para uso de Balneário

O diretor-presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Júlio César, se reuniu com o prefeito de Salgado, Givanildo de Souza Costa, para discutir sobre a utilização do Balneário Público de Salgado, importante atrativo turístico de Sergipe, localizado na região do Polo das Águas e no Território do Centro-Sul. Na reunião, realizada na última segunda-feira(25), foi celebrado um Termo de Comodato de Uso do Balneário pela prefeitura por um período de 5 anos.

Salgado possui um considerável potencial turístico. A seu favor contam dois fatos marcantes: está situado próximo à capital, a apenas 53 quilômetros de Aracaju, com dois acessos: rodovias BR 101 e SE 214, e possui o status de “Cidade das Águas”, por apresentar uma fonte com altas qualidades medicinais.

Segundo o prefeito de Salgado, Givanildo de Souza Costa, a ação visará à promoção e desenvolvimento da atividade turística no município e geração de emprego e renda aos munícipes. A reunião foi acompanhado também pela secretária municipal de Turismo, Maria Alves de Vasconcelos (Preta).

Fonte e foto assessoria