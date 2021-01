FAESE APRESENTA DEMANDAS DO AGRO À SENADORA MARIA DO CARMO ALVES

27/01/21 - 17:02:02

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe – Faese recebeu nesta quarta-feira, 27, a visita da senadora Maria do Carmo. Durante reunião, foram apresentas demandas para o desenvolvimento da agropecuária sergipana.

A Faese apresentou pautas de interesse do produtor rural sergipano, a exemplo da reabertura do posto da Companhia Nacional de Abastecimento – Conab em Nossa Senhora da Glória e o apoio da senadora Maria do Carmo para aprovação do PL 4334/20, que está tramitando na Câmara dos Deputados. O projeto de autoria do deputado Jose Mario Schreiner fixa um teto nacional de R$ 250 para o custo do registro em cartório das garantias de operações de crédito rural.

O presidente da Faese, Ivan Sobral, destaca as principais demandas apresentadas durante reunião com a senadora Maria do Carmo. “São pautas importantes para o nosso produtor rural. Temos um posto da Conab em Glória que não funciona. Estamos pedindo o apoio da senadora para que os produtores do Alto Sertão tenham acesso com mais facilidade, pois só o posto de Itabaiana dificulta o acesso dos produtores desta região. Outra demanda importante é a redução das taxas cartorárias. Já existe um projeto para estabelecer um teto e pedimos o apoio da senadora para quando o projeto chegar ao Senado”.

Durante reunião, o presidente da Faese Ivan Sobral também solicitou recursos para o Centro de Treinamento, onde serão ofertados uma agenda de cursos para os produtores rurais. Também foi solicitado recursos e uma unidade móvel odontológica para o programa Senar Saúde que é voltado para homens e mulheres do campo. A previsão é que o programa aconteça em cinco municípios no segundo semestre deste ano.

Foto assessoria

Por Adriana Freitas