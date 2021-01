MARIA: “BOLSONARO DEVERIA IR DE CARRO ATÉ PROPRIÁ” PARA VER TRECHOS DA BR-101

27/01/21 - 13:54:50

A senadora sergipana Maria do Carmo (DEM) comentou a vinda do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para Sergipe nesta quinta-feira (28). Segundo ela, Bolsonaro deveria desembarcar no Aeroporto de Aracaju e ir de carro até o município de Propriá, no Baixo São Francisco Sergipano, para conhecer os trechos da BR-101 que ainda não tem as obras de duplicação concluídas. “Seria interessante Bolsonaro ir de carro até Propriá, para ele ver que tem trechos entre Aracaju e Propriá que ainda não começou a duplicação”, disse em entrevista à Jornal FM nesta quarta-feira (27).

O Chefe do Executivo vem ao estado com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, para participar do ato de liberação do tráfego de veículos da nova ponte no trecho norte da BR-101, na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas.

Durante a entrevista, a senadora reforçou que também recebeu o convite para a inauguração. Segundo ela, na última visita do presidente a Sergipe, quando participou da inauguração da Termelétrica, ele utilizou helicóptero. “Ano passado ele veio para a inauguração da Termelétrica e do aeroporto ele foi de helicóptero para a Barra dos Coqueiros. Eu não sei se vai ser esse mesmo procedimento amanhã. Mas ele precisa ir de carro dessa vez”, afirmou a parlamentar.

Maria reconheceu que no governo de Bolsonaro a duplicação andou mais rápido do que nos governos anteriores. Segundo ela, a bancada federal sergipana precisa se unir junto com o governador Belivaldo Chagas (PSD) para acelerar o processo de duplicação. “Ano passado foi um ano atípico por causa da pandemia. Nós não tivemos emendas. Eu acredito, não sei ainda, se agora em fevereiro teremos emendas. É importante a bancada federal toda, com o governador, se reunir para fazer uma reivindicação séria”.

Reeleição ao Senado

A senadora também negou a possibilidade de se candidatar à reeleição para o Senado em 2022. Sobre o assunto, ela respondeu: “Ainda estou com juízo na cabeça. Não vou ser candidata à reeleição não”.

Segundo ela, o ex-deputado federal e atual presidente do DEM, José Carlos Machado, vem divulgando que ela pode ser candidata, mas ela diz que não é a sua intenção. Maria está no cargo desde 1998, que foi seu primeiro mandato, se reelegendo em 2006 e 2014.

Fonte Aju News