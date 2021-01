Não mata mais bode no palácio, diz deputado após criação de Frente Paramentar Cristã

27/01/21 - 09:45:02

Em reunião realizada, esta semana, na sede da Câmara de Vereadores, foram traçadas as primeiras metas da frente parlamentar. Entre os temas abordados, está a regularização de templos religiosos de todos os credos e crenças.

Após o anúncio da criação da Frente Parlamentar Evangélica a nível municipal, o fato ganhou repercussão na manhã desta quarta-feira (27) quando o deputado federal cezinha de Madureira concedeu entrevista ao pastor Heleno, na Sara Brasil.

Durante a entrevista, Cesinha da Madureira deixou claro que defende os interesses cristãos e cita a preservação da família tradicional. Ainda sobre a fala do deputado, Cezinha acabou por ironizar o pequeno número de reuniões que eram realizadas no Congresso Nacional, segundo o parlamentar, em gestões passadas eram registrados apenas uma ou dias sessões a nível nacional envolvendo pastores de várias denominações. “Não se mata mais bode no palácio”, brincou o parlamentar.

Por fim, o deputado Federal Cezinha de Madureira, parabenizou a participação do ex-deputado federal pastor Heleno Silva pela iniciativa da criação da Frente Parlamentar Cristã em 2003, quando deputado, e agora na Câmara de Aracaju.