PC PRENDE DOIS TRAFICANTES E APREENDE TRÊS QUILOS DE MACONHA EM ARACAJU

27/01/21 - 14:44:11

Policiais civis do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam em flagrante na tarde dessa terça-feira, 26, Marcelo Gomes de Souza, conhecido como Marcelo Japão, 42 anos, no exato momento em que ele faria uma entrega de drogas.

Os agentes do Denarc abordaram o investigado na avenida Tancredo Neves, na capital sergipana, quando o suspeito transportava um tablete de maconha para uma entrega. As investigações iniciaram, há cerca de um mês, após o recebimento de um Disque-Denúncia 181. Marcelo Japão possui duas condenações por homicídios e uma por porte de arma de fogo.

A operação do Denarc acontece após trocas de informações com Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ações conjuntas e a comunicação das duas unidades têm trazido êxito para a segurança pública como a que resultou na prisão de Marcelo Japão.

No curso das investigações, os agentes do Denarc descobriram, ainda, que o suspeito utilizava o domicílio de Samily Santos Silva, 18 anos, no bairro Cidade Nova, para guardar entorpecentes. No total, foram apreendidos cerca de três quilos de maconha, uma balança digital e materiais utilizados no comércio ilícito.

Os flagrados foram autuados pelos crimes de tráfico de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico e serão apresentados para fins de audiência de custódia. O Denarc representou pela prisão preventiva do suspeito conhecido como Marcelo Japão.

Informações e foto SSP