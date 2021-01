PC PRENDE HOMEM APÓS AMEAÇAR EX-COMPANHEIRA DENTRO DE DELEGACIA

27/01/21 - 07:03:11

Após ter ameaçado a ex-mulher, já dentro da Delegacia Regional de Maruim, Givaldo Santos Menezes Filho foi preso pela equipe da Polícia Civil. O fato aconteceu na manhã da terça-feira (26), após a vítima comparecer à unidade policial para registrar um caso de violência doméstica.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, a vítima foi à delegacia comunicar as ocorrências de ameaça e injúria. O suspeito teria a seguido e a ameaçado no interior da unidade, diante de várias pessoas, dentre as quais a autoridade policial.

Diante do fato, o homem foi autuado em flagrante delito e se encontra à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Informações e foto SSP