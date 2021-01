POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE AUTOR DE HOMICÍDIO EM CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO

27/01/21 - 12:34:56

Informações podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181)

A Delegacia de Canindé de São Francisco divulgou, nesta quarta-feira, 27, imagens do autor do homicídio que vitimou Maria Irabel, no dia 25 de agosto de 2020. O suspeito foi identificado como José Cícero da Conceição, conhecido como “Cícero Algoano”.

De acordo com o delegado Fábio Santana, o crime foi praticado com golpes de faca, nas imediações de um bar. A motivação teria sido uma discussão entre familiares. O suspeito pode ser facilmente reconhecido por ter deficiência em uma de suas mãos.

A Polícia Civil pede que informações que levem à localização do suspeito do crime sejam repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP