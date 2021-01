PM REGISTRA AUMENTO DE 66,3% NOS CRIMES DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

A Polícia Militar de Sergipe divulgou índices que demonstram um aumento de 905% nos registros de Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO), nos municípios de São Cristóvão e Itaporanga D’Ajuda, área de atuação da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar (1ª CIPM).

Os números levam em conta os anos de 2019 e 2020, período em que as ocorrências finalizadas por meio do TCO tiveram um aumento de 905%, passando de 18 para 163, respectivamente; sendo que deste total, 119 foram registradas no município de São Cristóvão e 44 em Itaporanga D’Ajuda.

A maioria dessas ocorrências, 108 casos, foi tipificada como perturbação do sossego alheio, o que equivale a 66,3%.

Vale ressaltar que o Termo Circunstanciado é o documento lavrado pela autoridade policial assim que toma conhecimento da ocorrência de uma infração de menor potencial ofensivo.

