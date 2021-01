PREFEITURA DE ARACAJU PAGARÁ SALÁRIOS DOS SERVIDORES NESTA SEXTA

27/01/21 - 11:23:21

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários de todo o funcionalismo municipal, referente ao mês de janeiro, nesta sexta-feira, 29. O anúncio foi feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, através das suas redes sociais, nesta quarta-feira, 27. Receberão na data os trabalhadores da administração direta, indireta, cargos em comissão, aposentados e pensionistas. O pagamento dos salários em dia é um compromisso que Edvaldo tem honrado com os servidores da Prefeitura desde janeiro de 2017.

“Meus amigos e minhas amigas, venho, mais uma vez, anunciar o pagamento dos salários de todos os servidores da Prefeitura para esta sexta-feira, dia 29. Estamos em um novo mandato, iniciado no dia 1º, mas o compromisso com os servidores públicos, de não atrasar os salários, continua o mesmo. Todos receberão no mesmo dia, sejam os trabalhadores ativos, inativos, da administração direta ou indireta. Essa é a demonstração do nosso respeito àqueles que tanto nos ajudam na prestação dos serviços à população”, destacou o prefeito.

Edvaldo também reforçou que, com o pagamento dos salários referente ao mês de janeiro, serão injetados na economia do município, aproximadamente, R$ 82 milhões. “Um investimento que contribuirá com a geração de emprego e renda em nossa cidade, algo fundamental neste momento em que enfrentamos”, reiterou o gestor.

No mandato anterior, que se encerrou no dia 31 de dezembro, a administração municipal quitou, ao todo, 54 folhas salariais. Destas, 48 corresponderam aos meses correntes, quatro folhas foram de décimo terceiro e duas foram herdadas da gestão anterior.