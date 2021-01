Projeto ‘Salgado Salvando Vidas’ colabora com doação de sangue no Hemose

27/01/21 - 16:53:40

Voluntários do município de Salgado aproveitaram essa quarta-feira, 27, para doar sangue e compartilhar vida no Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose). A atividade tem como objetivo contribuir com a ampliação dos estoques de todos os grupos sanguíneos – O, A, B e Ab, positivo e negativo, para atendimento da demanda transfusional de pacientes na rede hospitalar do Estado.

A ação integra o projeto ‘Salgado Salvando Vida’ que promove a divulgação e sensibilização da população no município sobre a importância do ato de doar sangue regularmente. A estudante Bruna Isabelle participou da caravana. “Decidi doar depois de assistir na escola a palestra feita por Flávio, que é responsável pelo projeto. Estou muito feliz com a primeira doação de muitas”, ressaltou.

Maria José Reis Santos, doadora fidelizada, retornou ao hemocentro de Sergipe e dessa vez acompanhada de parte da família. “Temos que ter esse espírito de compaixão com o próximo. Por isso que hoje fiz questão de vir com meu esposo, filho, sobrinhos e prima. Doamos todos juntos”, relatou satisfeita.

Ao final da doação a assistente social e gerente de Ações Estratégicas, Rozeli Dantas, agradeceu o apoio dos voluntários. “Para nós que trabalhamos com a captação é motivo de alegria receber pessoas comprometidas, que fazem questão de colaborar com a doação de sangue a cada três meses. Também queremos agradecer aqueles que doaram hoje pela primeira vez. Vocês estão contribuindo para salvar avidas”, disse.

Serviço

Para doar sangue é preciso estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos, pesar acima de 50 quilos e apresentar um documento oficial com foto. No dia da doação o voluntário deve comparecer ao Hemose bem alimentado. Mais informações e agendamento através dos telefones: (79)3225-8039 e 3259-3174.

Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado da Saúde (Ascom/SES)