RioMar Aracaju celebra o Dia da Hospitalidade, com um convite ao cultivo de bons sentimentos

27/01/21 - 06:15:16

Para marcar o Dia da Hospitalidade, celebrado nesta sexta-feira, 29 de janeiro, o RioMar Aracaju convida o cliente a regar bons sentimentos e cultivar virtudes que podem transformar o mundo. A ação em homenagem à data, acontece na Entrada A, próximo ao restaurante Ferreiro Grill, em duas sessões, das 11h às 13h e das 16h às 18h.

Hospitalidade se cultiva

No RioMar, o Dia da Hospitalidade tem como cenário um jardim onde o cliente pode escolher o sentimento com que vai regar as flores. Todos que participarem do ato simbólico vão receber uma linda suculenta para continuar o cultivo em casa. Com a ação, o RioMar busca enaltecer os gestos mais nobres e mostrar que, quem cuida com amor, gentileza, entusiasmo, acolhimento e empatia sempre colhe bons frutos.

A experiência promete ficar ainda mais acolhedora, com a presença da simpática Lica, matriarca da Família Urso, que sai da Exposição Natureza Gigante para ajudar o cliente a escolher o sentimento com que mais se identifica, regar o jardim e receber a muda da plantinha.

“Com essa ação, além de receber o cliente com o respeito e a gentileza que ele merece, a proposta do RioMar é enaltecer a prática dos bons sentimentos. Só através desse cultivo poderemos transformar a realidade da nossa cidade, do país e do planeta”, ressalta Danielle Sônego, gerente de marketing do RioMar Aracaju.

Fonte e foto assessoria