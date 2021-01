ROGÉRIO CARVALHO INICIA MEDIAÇÃO PARA REVERTER A SAÍDA DA FORD DO BRASIL

27/01/21 - 19:06:08

Em reunião, nesta quarta-feira (27), com as centrais sindicais de metalúrgicos de Taubaté (SP) e Camaçari (BA), a bancada do PT do Senado e da Câmara, e o presidente do Senado Davi Alcolumbre (DEM), o senador Rogério Carvalho deu início a uma mediação para reverter a saída da Ford do Brasil.

O encontro aconteceu na residência oficial da presidência do Senado para viabilizar uma maneira para que os cerca de 120 mil empregos sejam preservados, para evitar a fuga de montadoras e ainda, para que a própria indústria brasileira não fique comprometida.

“Não podemos ficar assistindo uma indústria que fez um investimento de 4 bilhões de reais no Brasil, que impulsionou a produção de veículos no governo Lula, e gerou milhares de empregos, anunciar o fechamento das fábricas e não unirmos forças para mudar a situação. O brasileiro precisa do emprego!”, destacou o líder do PT no Senado Rogério Carvalho (SE).

Uma dessas ações é a retomada do Inovar Auto, um programa da cadeia automotiva encerrado em 2017, que estabelecia regras como um percentual mínimo de peças produzidas no Brasil na montagem dos veículos.

“O presidente do Congresso se comprometeu a colocar esse tema em pauta até semana que vem”, explicou Claudio Batista, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau).

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari, Júlio Bonfim, também participou da reunião que contou ainda com a presença do senador Rodrigo Pacheco (DEM), que disputa a nova presidência do Congresso.

O envolvimento dos parlamentares em defesa do emprego dos trabalhadores vai dar fôlego às negociações. Uma reunião com o governo acontece já na semana que vem.

“Precisamos criar oportunidades e não perder empregos no Brasil. A renda já não é suficiente. É nossa responsabilidade preservar as duras conquistas que tivemos ao longo dos governos do Partido dos Trabalhadores” , finaliza o senador Rogério Carvalho.