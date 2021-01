São Cristóvão divulga edital para credenciamento de profissionais do Esporte Já está disponível no site da Prefeitura de São Cristóvão o edital para o credenciamento de profissionais que irão atuar no âmbito do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (PELC). O credenciamento visa à convocação de Coordenador Pedagógico, Coordenadores de Núcleo e Agentes Sociais de Esporte e de Lazer. O edital pode ser acessado em www.saocristovao.se.gov.br/pelc . Por conta da pandemia da Covid19, os interessados devem enviar a documentação exigida no edital exclusivamente através do e-mail institucional da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (semel@saocristovao.se.gov.br), de 10/02/2021 até 22/02/2021 às 23h59. Nos casos de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato através do mesmo e-mail ou do telefone (79) 988083857. O processo de credenciamento será realizado em duas fases, sendo que a primeira delas compreende a avaliação objetiva das documentações com os títulos aferidos, de caráter classificatório e eliminatório. Na segunda fase será realizada uma entrevista on-line com os participantes que avançaram no processo. Em seguida, aqueles classificados na segunda etapa serão convocados a participar de um sorteio público preenchendo o número de vagas em ordem de classificação. Ao todo, serão disponibilizadas 15 vagas, sendo uma para Coordenador Pedagógico, duas para Coordenador de Núcleo e 12 para Agentes Sociais de Esporte. PELC O Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) é um programa federal que tem o objetivo de proporcionar a prática de atividades físicas, culturais e de lazer que envolve todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência. Ele estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam tratados como políticas e direitos de todos. De acordo com a secretária interina da Semel, Paola Santana, São Cristóvão está entre os dois únicos municípios sergipanos selecionados pelo edital referente ao ano de 2017. “A ideia é levar atividades para as comunidades que não tenham espaços esportivos. Ele envolve ações culturais com a participação de grupos folclóricos e atividades de iniciação aos esportes olímpicos e profissionais”, informou Paola. Cronograma Conforme cronograma que está disponível no edital, o prazo para inscrição é de 10 a 22 de fevereiro, e o resultado deverá ser divulgado no dia 24 do mesmo mês. As entrevistas com os selecionados na primeira fase estão previstas para ocorrer entre os dias 4 e 5 de março. A publicação da lista final definitiva está marcada para o dia 12 de março, enquanto o sorteio público para ordem de convocação preenchendo o número de vagas deve ocorrer no dia 15 de março.

