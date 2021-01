Senadora frustra políticos caronistas

27/01/21 - 08:29:57

Por Adiberto de Souza

Ao anunciar que não tentará a reeleição em 2022, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) frustrou os políticos desejosos em pegar carona no palanque majoritário da demista. Para tristeza de quem pensava em se beneficiar da sombra dela, dona Maria disse, com todas as letras, que não disputará um quarto mandato nem a pau. “Eu não sou doida”, afirmou. A sensata decisão da líder do DEM aumenta as chances de quem pensa em concorrer ao Senado no ano que vem. Por ser apenas uma vaga, a disputa promete ser das mais concorridas, tal qual aconteceu em 2014, quando Maria do Carmo se elegeu com 48,91% dos votos, enquanto o petista Rogério Carvalho foi votado por 45,52% dos sergipanos. Aguardemos, portando, quem tentará disputar a cadeira ocupada hoje pela senadora, que completará, no ano que vem, 24 anos de Congresso. De Sergipe, apenas o saudoso Lourival Baptista teve três mandatos de senador, sendo que o segundo foi biônico, um presente da ditadura militar ao fiel aliado político. Vixe Maria!

Cobrando obras

E quem esteve na Secretaria Estadual de Desenvolvimento foi o presidente da Assembleia, deputado Luciano Bispo (MDB). Foi cobrar ao secretário Ubirajara Barreto a recuperação da estrada ligando a cidade de Itabaiana ao povoado Candeias. O emedebista também quis saber quando, finalmente, será concluída a rodovia entre Itaporanga e Itabaiana. Segundo Ubirajara, a via de 52 quilômetros ligando as BR’s 101 e 235 deve ficar pronta, no mais tardar, em março próximo. Então, tá!

Cristo no comando

A Câmara de Aracaju terá uma bancada evangélica. Formado pelos vereadores Eduardo Lima (Republicanos), Emília Corrêa (Patriota), Fábio Meireles (PSC), Ricardo Marques (Cidadania) e Pastor Diego (PP), o grupo promete debater assuntos voltados às questões religiosas e psicológicas. Entre eles, destaca-se a defesa da regularização de templos religiosos de todos os credos e crenças. Ah, bom!

Daqui não saiu

Engana-se que aposta num rompimento político entre o Partido dos Trabalhadores e o governador Belivaldo Chagas (PSD). Segundo o presidente do PT sergipano, deputado João Daniel, a legenda só deixará o governo no último dia do mandato, até porque faz parte dele com a vice Eliane Aquino. Ademais, segundo Daniel, não há motivo para um rompimento com o governador, que tem sido um aliado correto. Quando as queixas de petistas com o governo estadual, o deputado jura que são casos isolados e que não arranham a sólida aliança política. Crendeuspai!

Poder sem votos

E o senador Antônio Carlos Valadares (PSB), criador político do governador Belivaldo Chagas (PSD), não perdoa o ex-aliado. Em artigo publicado na internet, Vavá fustiga a criatura: “Belivaldo não tem voto. Mas tem o governo em suas mãos, a caneta pra nomear ou demitir, mexer em secretarias e órgãos do governo, e dispõe, ainda, do poder para anular privilégios e vantagens de empresas que sobrevivem às custas do erário”. Arre égua!

Leite azedo

Os senadores Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (Cidadania) estão escandalizados com o exagerado consumo de leite Moça pelo governo Bolsonaro. Segundo o petista, “para quem faz live e fotos comendo pão e bolacha com café para enganar o Brasil, está aí a resposta: R$ 16 milhões em leite moça, R$ 2 milhões em chicletes e sagu”. Por sua vez, o cidadanista solicitou ao TCU uma apuração dos gastos indevidos do governo com alimentação. Vieira entende que, diante das graves crises econômica e sanitária, esse aumento de despesas na cozinha do Palácio “é absolutamente preocupante e precisa ser investigado”. Misericórdia!

Prepare o bolso

Apesar da constante ameaça de greve por parte dos caminhoneiros, a Petrobras decidiu reajustar o preço do óleo diesel em suas refinarias. Desde a meia noite desta quarta-feira, o combustível está 4,4% mais caro. A estatal também aumentou a gasolina em 5%, resultando numa alta acumulada de 13,4% somente em 2021. Só Jesus na causa!

Na terrinha

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desembarca amanhã em Aracaju. Da capital sergipana segue de helicóptero para Propriá, onde preside a solenidade de liberação do tráfego à nova ponte da BR-101 sobre o Rio São Francisco. Com 860 metros de extensão e 24 metros de largura, a ponte conecta trechos duplicados daquela rodovia entre Sergipe e Alagoas. Políticos dos dois estados vão em romaria aplaudir o capitão de pijama e, naturalmente, fazer alguns pedidos ao dito cujo. Aff Maria!

Reajuste zero

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT), discorda de quem afirma que ele não aumentou a passagem dos ônibus em 2020 por ser um ano eleitoral: “Essa não é a primeira vez que decido pelo reajuste zero na tarifa”, gaba-se o gestor. Nogueira afirma que em 2012 também negou o pedido de aumento feito pelas empresas “e naquele ano eu não era candidato a nada”, lembra. Os usuários das “latas de sardinhas” torcem que, mesmo não sendo este um ano eleitoral, o prefeito também não aumente o preço da passagem. Marminino!

Casa de sujismundos

Com raras e honrosas exceções, o Congresso está cheio de parlamentares que só pensam em se locupletar, fazer fortuna rápida. Nas eleições de 2022, caberá ao eleitor usar o voto para limpar o Parlamento, passar óleo de peroba na cara safada de boa parte dos políticos e eleger quem realmente esteja comprometido com as reivindicações populares. Tomara que essa assepsia seja realmente feita na Câmara Federal e no Senado, onde a maioria ali encastelada, além de só pensar no próprio bolso, tem votado sistematicamente contra o povo. Desconjuro!

Lorota de birosca

De um bebinho, numa bodega meia boca de Aracaju, ao ser questionado se não tem medo de ser vacinado contra a covid-19 e virar jacaré: “Eu só não tomava a vacina se corresse o risco de virar Bolsonaro”. Cruzes!

