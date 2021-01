TCE manterá prioridade no trabalho remoto até mês de março

27/01/21 - 16:04:14

​O Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE) decidiu manter a maior parte das suas atividades voltadas ao regime de teletrabalho até o próximo dia 26 de fevereiro.

​​Conforme o Ato da Presidência nº 16, publicado na última terça-feira, 26, permanecem no regime presencial apenas servidores “cujas atribuições são incompatíveis com o regime de teletrabalho ou que por qualquer outra razão não podem ser desempenhadas nesse regime”.

De acordo com o conselheiro-presidente, Luiz Augusto Ribeiro, a continuidade das medidas de isolamento social ainda é necessária, tendo em vista a evolução da pandemia da Covid-19. “No momento seguiremos com o trabalho remoto, inclusive com o retorno das sessões do Pleno e das Câmaras, já na próxima semana”, comentou o conselheiro.

O Ato da Presidência destaca que a taxa de ocupação de leitos Covid-19, em Sergipe, se mantém acima dos 60%, tanto no serviço público quanto no privado, segundo Censo Hospitalar Diário/COE (atualizado em 24/01/2021, às 12h).

Também por canais digitais será priorizado o atendimento ao público externo, enquanto o presencial, nas dependências do Tribunal, deve ser precedido de agendamento prévio junto às respectivas unidades de controle externo ou administrativas.​

Por DICOM/TCE