VEREADOR DENUNCIA RETIRADA DE ASFALTO RECENTE: “DINHEIRO PÚBLICO JOGADO FORA”

27/01/21 - 05:15:22

Durante fiscalização às obras na Zona Norte de Aracaju, um sinal de má aplicação de recursos públicos chamou a atenção do vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania).

No bairro Dom Luciano – antigo Pau Ferro – diversas ruas que haviam sido asfaltadas pela prefeitura de Aracaju estão sendo quebradas para a implementação do esgotamento sanitário por parte da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso). A obra é necessária, mas parece que não foi devidamente planejada entre prefeitura de Aracaju e governo do estado.

Ouvindo o relato dos moradores, Ricardo tomou ciência de que o asfalto foi feito no fim do ano passado, entre os meses de novembro e dezembro, durante as eleições de 2020. “O que está acontecendo aqui é um verdadeiro descaso com o dinheiro público. As ruas que foram asfaltadas pela prefeitura estão sendo quebradas agora pela Deso e depois vai ser preciso asfaltar tudo de novo. Isso é dinheiro público jogado pelo ralo”, alertou.

O vereador acredita que deve ter ocorrido falha de comunicação entre os dois poderes do executivo, o que demonstra claro desperdício com o dinheiro público. “Isso não pode acontecer, a prefeitura e o governo têm que manter um diálogo e planejar esse tipo de obra para que não haja desperdício. O benefício do asfalto para os moradores durou menos de 30 dias. As pessoas só passaram o Natal e ano novo com asfalto na porta. Um verdadeiro absurdo”, reclamou Ricardo Marques.

Ricardo questionou ainda qual será a origem do recurso para o conserto das ruas e diz que vai acionar o Ministério Público. “Quem vai pagar essa conta, de onde é que vai sair o dinheiro para recapear as ruas novamente. Estou buscando com a assessoria dados sobre o valor que foi investido nessa obra do asfalto e vamos cobrar explicações do poder público”.

Por Wandycler Junior

Foto assessoria