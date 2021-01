MARUIM: VICE-PREFEITA ASSUME ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO INTERINAMENTE

27/01/21 - 16:21:13

A vice-prefeita do município de Maruim, Edileuza de Chile, (PV), tomou posse de forma inteira como prefeita da cidade.

A posse ocorreu nesta terça-feira (27), na Câmara Municipal de Vereadores e foi confirmada, pelo presidente da Câmara, Luiz Eduardo Bittencourt.

Edileuza substitui o prefeito, Gilberto Maynart, do PT, que foi diagnosticado com Covid e permanece internado em um hospital particular de Aracaju.

A vice-prefeita vai ficar despachando e assumindo os compromissos da Prefeitura enquanto o prefeito não tiver condições de retornar ao cargo.