A oposição está no mato sem cachorro

28/01/21 - 08:29:50

Por Adiberto de Souza

Ao contrário da situação, que tem excesso de pretendentes ao governo de Sergipe, a oposição procura um pré-candidato para chamar de seu. Desarticulado desde a fragorosa derrota de 2018 para o governador Belivaldo Chagas (PSD), o pequeno grupo oposicionista já levou outra surra na disputa pela Prefeitura de Aracaju e caminha para perder novamente em 2022. Sem nomes consistentes para representá-la, a oposição sonha com um racha na base governista, de onde poderia espanar um candidato para ela apoiar na disputa majoritária. É uma situação vexatória. Pode-se dizer mesmo que os oposicionistas sergipanos estão no mato sem cachorro, ou seja, não sabem a quem recorrer para evitar uma nova derrota nas eleições que se avizinham. Misericórdia!

Bancada do amém

E o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) apresentou o planejamento estratégico de Aracaju aos 17 vereadores governistas. O pedetista disse aos aliados que respeita a autonomia de cada vereador, as críticas e reivindicações, mas quer “contar com o apoio de todos pelo melhor da cidade”. Compareceram à reunião com Edvaldo os vereadores Nitinho Vitale, Fabiano Oliveira, Sávio Neto de Vardo da Lotérica, Cícero do Santa Maria, Sargento Byron, Joaquim do Janelinha, Pastor Diego, Fábio Meireles, Anderson de Tuca, Isac Silveira, Soneca, Pastor Eduardo, Paquito, Antônio Bittencourt, Manoel Marcos, Binho e Ricardo Vasconcelos. Vixe!

Festa política

Às margens do Rio São Francisco, Propriá está em festa para receber o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O distinto vai à cidade liberar oficial de tráfego na ponte da duplicação da BR-101 ligando Sergipe a Alagoas. O governador Belivaldo Chagas (PSD), lideranças políticas e comitivas de populares já garantiram presença na solenidade, marcada para às 10h30 desta quinta-feira. Os políticos vão aproveitar para encher a algibeira do presidente de pedidos. Vixe Maria!

Sob nova direção

Quando tomou posse como vice-prefeita, Edileuza de Chile (PV) não pensava que assumiria a administração de Maruim tão cedo. A infecção do prefeito Gilberto Maynart (PT) com a covid-19 o levou a ser internado, obrigando Edileuza a substituí-lo interinamente. As últimas informações dão conta que o petista está se recuperando da doença, porém ainda não há previsão para receber alta médica. Mesmo quando isso ocorrer, Maynart não retornará imediatamente à chefe do Executivo. Então, tá!

Vereadores sem teto

Os 24 novos vereadores de Aracaju não têm espaço físico para atuar a partir do próximo dia 2, quando começam os trabalhos legislativos. “Sem teto”, por conta das reformas físicas ainda em execução no prédio da Câmara, os parlamentares se reunirão em sessões virtuais até que sejam concluídas as obras. Orçada em cerca de R$ 1,2 milhão, a reforma inclui a substituição do telhado, reestruturação do plenário, pintura geral, troca da parte elétrica e construção de gabinetes de atendimento ao público. Marminino!

Abaixo o preconceito

As mulheres negras são o principal alvo de comentários depreciativos nas redes sociais. Estudo feito pelo pesquisador e PHD em Sociologia Luiz Valério Trindade, mostra que entre os que disseminam intolerância racial, 65% são homens na faixa de 20 e 25 anos. Já 81% das vítimas de discurso depreciativo são mulheres negras entre 20 e 35 anos. As principais vítimas de agressões na internet são médicas, jornalistas, advogadas e engenheiras negras. Misericórdia!

Seca braba

Já são 12 os municípios sergipanos em estado de emergência por causa da estiagem que assola parte do estado. O último a ter o flagelo reconhecido oficialmente foi Gararu, localizado às margens do Rio São Francisco. A decretação de emergência facilita às prefeituras o acesso a ajudas dos governos estadual e federal. Além de Gararu, estão nesta situação vexatória os municípios de Frei Paulo, Monte Alegre, Canindé, Pinhão, Tobias Barreto, Poço Redondo, Carira, Porto da Folha, Poço Verde, Nossa Senhora da Glória, e Nossa Senhora Aparecida. Crendeuspai!

Lei desrespeitada

Alguém já disse que lei é como vacina, umas pegam, outras não. Uma dessas leis desrespeitadas em Sergipe é a que obriga as casas comerciais especializadas em refeições rápidas a afixarem tabela em local visível informando os índices nutricionais e calóricos dos sanduíches. De autoria do ex-deputado estadual Gilson Andrade (PSD) – atual prefeito de Estância – A Lei é letra morta em quase todos os restaurantes e lanchonetes de Sergipe. Só Jesus na causa!

Bico seco

Toda a zona de expansão de Aracaju está sem água tratada. Uma obra da pavimentação da Prefeitura foi responsável pela suspensão do abastecimento, nos bairros Aruana, Mosqueiro, 17 de Março, Santa Maria e adjacências. A previsão é que a água só comece a voltar às torneiras a partir das 20 horas de hoje. A Deso recomenda a utilização econômica da água existente nos reservatórios residenciais, evitando-se desperdícios. E quem não tem como estocar a água? Danôsse!

Compasso de espera

O governo de Sergipe deve decidir amanhã se decreta ponto facultativo durante o Carnaval. A decisão só será tomada após o governador Belivaldo Chagas (PSD) ouvir o Comitê Técnico-Científico que define as ações de combate à convid-19. Além do “feriado” carnavalesco, a próxima reunião do comitê tratará sobre o número de pessoas nos bares e restaurantes e realização de eventos em locais abertos e fechados durante o reinado de Momo. Aguardemos, portanto!

Excesso de protegidos

De um gaiato, ao saber do grande número de cargos em comissão no governo de Sergipe: “Desse jeito, se os protegidos dos políticos aboletados nos CC’s fizerem greve, o estado pára de vez”. É, pode ser!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano O Estado de Sergipe, em 1º de janeiro de 1935.