BANCO24H REGISTRA AUMENTO NO USO DO DINHEIRO EM ARACAJU DURANTE A PANDEMIA

28/01/21 - 11:05:53

Crescimento no saque médio ao longo do 3º trimestre comparado ao mesmo período do ano anterior foi puxado pela reabertura do comércio, distribuição do auxílio emergencial e a possibilidade de fazer até quatro saques grátis por mês

Aracaju, 20 de janeiro de 2021 – Levantamento realizado pela TecBan, administradora do Banco24Horas, revela que o valor médio de dinheiro sacado no terceiro trimestre de 2020 cresceu cerca de 20%, em comparação ao mesmo período de 2019. O balanço considera os quase 130 caixas eletrônicos distribuídos pela capital sergipana. Mesmo com algumas restrições, no auge da pandemia, o comércio considerado essencial (postos de combustível, farmácias e supermercados) e a distribuição dos auxílios emergenciais mantiveram a procura pelo dinheiro aquecida. Já no final do trimestre, a retomada da maioria dos setores da economia e a reabertura do comércio aceleraram essa demanda.

“Com o retorno do comércio e de setores fechados por conta da pandemia, começamos a observar o aumento das transações no Banco24Horas em segmentos que até então estavam muito afetados como shopping centers, aeroportos, terminais urbanos e metrô”, explica Marcos Mazzi, gerente-executivo de autoatendimento da TecBan.

Transações em alta

Estabelecimentos comerciais como postos de gasolina e drogarias, considerados essenciais e que não tiveram o funcionamento interrompido, registraram crescimento médio de 25% no 3T20 em relação ao mesmo período de 2019. A alta nestes setores é ainda mais acentuada do que a registrada na região Nordeste (média de 13%), com predominância mais forte nas áreas de moradia das classes C, D e E.

O levantamento também mostrou um aumento no número de transações em regiões de classes C, D e E, em todo o Brasil. Em média, o crescimento chegou a 3,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Esse percentual é ainda mais acentuado no Norte e Nordeste, regiões que acumularam alta de 4,6%. Vale ressaltar que cerca de 64% dos saques mensais no Banco24Horas, em todo o território nacional, são realizados nos caixas eletrônicos localizados em regiões de consumidores dessas classes sociais.

“A TecBan direcionou todos os esforços para que a população continue tendo acesso ao dinheiro, principalmente no cenário que estamos passando. Os quatros saques grátis todos os meses são essenciais para garantir a inclusão financeira de todas as classes sociais, beneficiando toda a cadeia econômica, social e financeira do país”, completa Mazzi.

Crescimento também em todo o país

No Brasil, o levantamento da TecBan mostrou um crescimento de 18% no valor médio de dinheiro sacado no 3T20 nos mais de 23 mil caixas eletrônicos distribuídos pelo país. Já os estabelecimentos comerciais, como supermercados e drogarias, apontaram alta média de 5% das transações em relação ao mesmo período de 2019.

Isenção de tarifas no Banco24Horas

O cliente bancário de conta corrente pessoa física conta com saques sem tarifa todos os meses no Banco24Horas. O número de saques é definido no momento da contratação do pacote mensal da conta pelo cliente com sua instituição. Para aqueles que não contrataram um pacote, o Banco Central, por meio da resolução 3.919/2010, determina o benefício de 4 saques sem tarifa por mês, considerando a soma das operações realizadas nos canais do banco e no Banco24Horas.

Mais informações no site: https://www.banco24horas.com.br/para-voce/tarifas .

Sobre a TecBan

Há 38 anos, a TecBan desenvolve soluções tecnológicas que contribuem para a convergência físico-digital, tornando o ecossistema financeiro do Brasil cada vez mais eficiente. Na última década, a empresa investiu mais de R﹩ 3 bilhões em produtos e soluções inovadoras que ajudam a garantir a inclusão financeira de todas as classes sociais, em todas as regiões do país.

A TecBan é proprietária e gestora do Banco24Horas, maior rede independente de autoatendimento em volume de saques do mundo. Sua plataforma aberta e interoperável conta com cerca de 100 instituições conectadas aos mais de 23 mil caixas eletrônicos, atendendo, aproximadamente, 145 milhões de pessoas que realizam mais de 2,1 bilhões de transações anualmente.

O portfólio de produtos e serviços é formado pelas seguintes soluções: Open Banking TecBan, HubDigital TecBan, Saque Digital, Solução de Sacar no Comércio, +Varejo Banco24Horas, Mídia Banco24Horas, Switch Interbancário Blockchain e Espaço Multibanco Banco24Horas.

A TecBan também atua nas áreas de telecomunicações e transporte de valores por meio da TBNet e da TBForte, cujos produtos e serviços oferecem soluções em tecnologia e transporte em mais de dez estados, empregando milhares de pessoas.

Para saber mais, acesse: https://tecban.com.br/ ou visite nosso perfil corporativo no Linkedin .

Fonte TecBan